Vì diện mạo đô thị văn minh

Lực lượng chức năng phường Liên Chiểu tuyên truyền các hộ kinh doanh tại chợ Hòa Khánh không lấn chiếm lòng, lề đường. Ảnh: NGỌC QUỐC

Quyết liệt kiểm tra, xử lý

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố. Chỉ thị đặt mục tiêu phấn đấu 100% xã, phường bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Trước đây, tình hình trật tự đô thị tại chợ Nam Ô (phường Hải Vân) diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã kiên trì vận động, thuyết phục, kết hợp xử phạt. Các đơn vị vận động 54 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực quanh chung cư Xuân Thiều và tập kết các hộ này vào buôn bán tập trung tại chợ Nam Ô.

Theo bà Lữ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Vân, địa phương đã lập lại trật tự vỉa hè tại 45 tuyến đường với 1.815 hộ dân chấp hành quy định. Song song với công tác tuyên truyền, địa phương chú trọng duy trì lực lượng tuần tra trên các tuyến trọng điểm.

Lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường. Ảnh: NGỌC QUỐC

Tại phường Liên Chiểu, việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành ủy sau 6 tháng đã mang lại những tín hiệu rất tích cực. Theo số liệu từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Liên Chiểu, từ tháng 4/2026 đến nay, đơn vị phối hợp với Công an phường xử lý hơn 575 trường hợp vi phạm trật tự vỉa hè, giao thông, xử phạt số tiền gần 430 triệu đồng.

Nhiều tuyến đường lớn như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chánh… đã hoàn toàn tháo dỡ các biển quảng cáo cồng kềnh che khuất tầm nhìn. Sau khi lập lại trật tự, các tuyến đường được bàn giao trực tiếp cho cấp ủy, chi bộ 19 khu dân cư quản lý.

Xây dựng cơ chế tự quản

Tại phường Ngũ Hành Sơn, việc triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đô thị. Nhiều hành vi lấn chiếm vỉa hè, bày bán hàng hóa sai quy định được phát hiện và xử lý kịp thời.

Trong 6 tháng qua, lực lượng chức năng phường đã xử lý 161 dù bạt che, 1.504 bảng hiệu cùng vật dụng lấn chiếm, 46 xe đẩy và ki-ốt. Đồng thời, đơn vị phối hợp Công an phường xử phạt 126 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, giao thông với tổng số tiền gần 90 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phường Hải Vân ra quân lập lại trật tự đô thị tại chợ Nam Ô. Ảnh: NGỌC QUỐC

Đặc biệt, phường Ngũ Hành Sơn đã chuyển đổi phương thức quản lý từ dựa vào lực lượng chức năng sang kết hợp xây dựng cơ chế tự quản tại khu dân cư. Địa phương đã triển khai mô hình “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị” tại 5 khu dân cư, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, không tái lấn chiếm lòng lề đường. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ được báo cáo lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Nhị, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn đánh giá, mô hình thí điểm tại 5 khu dân cư đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các tuyến đường trọng điểm như: Lê Văn Hiến, Non Nước, Nguyễn Duy Trinh, Trần Đại Nghĩa, Mai Thúc Lân...

Tại phường Sơn Trà, công tác ra quân lập lại trật tự đô thị diễn ra quyết liệt. Từ tháng 7 đến tháng 9, lực lượng chức năng tạm giữ 289 vật dụng vi phạm lỗi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; phối hợp tháo dỡ 7 điểm kinh doanh dịch vụ tự phát với 63 lều bạt và 93 sạp ngồi ven biển. Lực lượng chức năng tăng cường xử lý tình trạng bán hàng rong trên đường Hoàng Sa lên bán đảo Sơn Trà, đồng thời nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn.

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 109/KH-UBND của UBND thành phố, các địa phương đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp tuyên truyền, vận động với tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị.

Hiệu quả quản lý đô thị chính là sự chuyển biến bền vững trong nhận thức, hành vi của mỗi người dân. Khi ý thức tự giác trở thành nếp sống, trách nhiệm quản lý gắn với sự đồng thuận và giám sát của cộng đồng, trật tự đô thị mới được duy trì thực chất, góp phần xây dựng Đà Nẵng văn minh, an toàn, hiện đại và đáng sống.