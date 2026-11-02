TPHCM gỡ vướng cho 143 dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Đoàn công tác Bộ NN-MT làm việc với UBND TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trong lĩnh vực quản lý đất đai, thành phố tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Đến nay, thành phố đã hoàn thành tham mưu tháo gỡ 143 dự án, đạt 95,97%; 6 dự án còn lại đang được các đơn vị phối hợp xử lý theo quy định. UBND TPHCM cũng đã ban hành 5 thông báo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng.

Đối với việc triển khai Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, HĐND TPHCM đã thông qua danh mục 536 khu đất, với tổng diện tích 3.313,85ha. Việc thông qua danh mục này góp phần tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, tạo cơ sở để triển khai các dự án nhà ở thương mại, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Nguồn thu ngân sách từ đất đai tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 10-10, tổng thu ngân sách từ đất đai ước đạt 108.225,7 tỷ đồng. Trong công tác xác định giá đất cụ thể, có 21 hồ sơ đã được phê duyệt phương án giá đất, với số thu dự kiến 32.191,6 tỷ đồng; 21 hồ sơ đang trình phê duyệt, dự kiến thu 6.950,6 tỷ đồng. Ngoài ra, 3 khu đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT đang được trình thẩm định phương án giá đất, với số thu dự kiến 3.193 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Bùi Văn Hải ghi nhận những kết quả TPHCM đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá thành phố có nhiều kết quả tích cực so với các tỉnh, thành khác. Đối với 6 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể từng trường hợp, đề xuất giải pháp, kiến nghị Chính phủ và Quốc hội xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Trọng Yên đề nghị TPHCM tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án, khơi thông nguồn lực đất đai, đưa các nguồn lực này vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.