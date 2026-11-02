Trích một phần từ tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau nộp ngân sách để chi cho hoạt động, nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp

Qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chính trình bày tóm tắt Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự án Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến bằng văn bản và có Thông báo kết luận. Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm thay thế Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 về bảo đảm kinh phí hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Thanh tra năm 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp

Các nội dung về tỷ lệ trích, các khoản được trích, quy trình lập, giao dự toán và quyết toán cơ bản được giữ nguyên như Nghị quyết số 37. Một số nội dung có thay đổi như: ngưỡng trích; đối tượng được trích; bỏ chi khen thưởng, động viên cho cán bộ thanh tra; mở rộng nội dung chi, gồm chi tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu, chi thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người tài và chi các nhiệm vụ cần thiết khác.

Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung nguyên tắc dự toán bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với các nội dung đã được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác; đồng thời bổ sung điều khoản chuyển tiếp về việc trích đối với cơ quan thanh tra tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra đã kết thúc hoạt động do sắp xếp tổ chức bộ máy, được tổng hợp các khoản tiền do cơ quan thanh tra đã kết thúc hoạt động phát hiện, thu hồi và đã thực nộp vào ngân sách nhà nước nhưng chưa được trích.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt trình bày Tờ trình dự án Nghị quyết

Qua các ý kiến tại Phiên họp, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng kinh phí trích lại để thực hiện chi cho hoạt động và tăng cường năng lực của cơ quan thanh tra.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Nghị quyết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến thẩm tra và ý kiến tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ yếu là làm rõ trong hồ sơ, Tờ trình; rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết để bảo đảm rõ về mục đích, đối tượng, thời điểm có hiệu lực thi hành, không trùng chéo, trùng lặp nhiệm vụ chi, phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách và pháp luật có liên quan.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương phát biểu

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cân nhắc làm rõ hơn điều kiện sử dụng kinh phí và nội hàm chi các nhiệm vụ cần thiết khác; rà soát quy định chuyển tiếp về cơ quan tiếp nhận, thời điểm nộp ngân sách và năm ngân sách áp dụng đối với các khoản được tổng hợp, tránh trùng lặp. "Những nội dung này càng được quy định rõ thì quá trình thực hiện và kiểm tra, giám sát càng thuận lợi", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.