5 lô đất vàng Thủ Thiêm đã được phê duyệt giá khởi điểm đấu giá

UBND TP HCM mới ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP HCM.

Cụ thể, 5 lô đất gồm lô đất 1.K7.9.HH (trước đây là lô R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5). Tổng giá trị được phê duyệt tại thời điểm tháng 10/2026 là hơn 18.253 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 11.316 tỷ đồng, áp dụng đối với diện tích 78.822,7 m² đất chung cư hỗn hợp cao tầng; giá trị công trình xây dựng trên đất hơn 6.360 tỷ đồng, tương ứng 3.790 căn hộ chung cư; giá trị phân bổ hạ tầng hơn 576,9 tỷ đồng.

5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP HCM.

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trường hợp sau khi trúng đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch, mục đích sử dụng đất làm phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung thì người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.