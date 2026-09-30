Về thôn không còn hộ nghèo

Bến Đền có 296 hộ dân, là thôn duy nhất của xã Đông Cuông không còn hộ nghèo từ năm 2025. Kết quả đó không chỉ là những chính sách hỗ trợ, còn là cách làm kiên trì của Chi bộ, thôn, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Bến Đền là thôn duy nhất của xã Đông Cuông không còn hộ nghèo.

Nhiều năm qua, từng hộ nghèo, cận nghèo đều được nắm chắc hoàn cảnh, tìm đúng nguyên nhân nghèo, để biết họ cần gì và quan trọng hơn là giúp họ tìm được cách tự đứng lên bằng chính sức lao động của mình.

Riêng năm 2024, 8 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sinh kế từ mô hình chăn nuôi trâu sinh sản; 4 hộ được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở, cùng nhiều vật dụng thiết yếu như téc nước, dụng cụ sản xuất.

Khi một gia đình khó khăn làm nhà, sửa nhà, người dân trong thôn cùng góp công, góp sức. Mỗi hộ còn được hỗ trợ 1 vạn gạch từ nguồn xã hội hóa của thôn. Hộ thiếu vốn được hướng dẫn tiếp cận nguồn vay; hộ thiếu sinh kế được bà con, tổ chức đoàn thể cùng động viên, hướng dẫn, giúp tìm hướng sản xuất phù hợp.

Được định hướng, chị Trần Thị Mai quyết định học nghề trồng dâu, nuôi tằm.

Gia đình chị Trần Thị Mai là một ví dụ. Nhiều năm trước, chị Mai thường xuyên đi làm thuê xa nhà. Công việc bấp bênh, cuộc sống nay đây mai đó. Được Ban Công tác Mặt trận thôn động viên, hướng dẫn, chị mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quyết định ở lại quê nhà để học nghề trồng dâu, nuôi tằm.

“Được xã tạo điều kiện cho tham gia các lớp tập huấn, tôi vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Chỉ sau vài lứa tằm, tôi đã cơ bản nắm được kỹ thuật và tự tin hơn với mô hình của mình” - chị Mai chia sẻ.

Nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm, gia đình chị Trần Thị Mai đã vươn lên thoát nghèo.

Từ những nong tằm đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay gia đình chị đã có hơn 1 mẫu dâu, đủ nguyên liệu để nuôi 12 lứa tằm mỗi năm, 6 nong/lứa. Với sản lượng khoảng 60 kg kén/lứa, giá bán 200 nghìn đồng/kg, nghề nuôi tằm mang lại cho gia đình chị nguồn thu hơn 100 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Nhờ nghề trồng dâu, nuôi tằm, chị Mai có thể ở lại quê hương làm ăn, tích lũy và tự tin tính chuyện xây dựng một ngôi nhà mới vào năm tới.

Từ những hộ từng khó khăn, Bến Đền xuất hiện ngày càng nhiều câu chuyện làm ăn hiệu quả. Khoảng 40% số hộ trong thôn hiện có mức sống khá, giàu. Tiêu biểu như hộ gia đình: ông Đặng Văn Thắng phát triển kinh doanh dịch vụ tổng hợp; ông Lương Văn Vinh gắn bó với nghề trồng dâu, nuôi tằm; anh Hoàng Văn Mùi với mô hình nuôi ếch thương phẩm.

Anh Hoàng Văn Mùi (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm và con giống cùng người dân phát triển kinh tế.

“Nuôi ếch ít rủi ro bệnh tật, ít tốn công chăm sóc, vốn đầu tư cũng không quá nhiều. Sau khoảng 3 tháng là được thu, thương lái thu mua tận nơi. Tháng trước, gia đình tôi vừa xuất bán hơn 2 tấn ếch thương phẩm với giá 45 nghìn đồng/kg, thu về khoảng 100 triệu đồng. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đã tích lũy để cùng bà con phát triển kinh tế” - anh Mùi tâm huyết nói.

Ở Bến Đền, cách làm hiệu quả không dừng lại ở một gia đình. Người đi trước chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau; hộ có điều kiện giúp hộ còn khó khăn; những mô hình phù hợp trở thành gợi ý để bà con lựa chọn hướng sản xuất.

Người dân thôn Bến Đền chung sức xây dựng đường điện thắp sáng, góp phần để diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Từ cách làm ấy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn từng bước thay đổi, tạo nền tảng để xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, hơn 80% đường giao thông đã được bê tông hóa; trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% nhà ở kiên cố. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm. Song những con số ấy chưa phải điểm dừng.

Không còn hộ nghèo là niềm vui chung của cả thôn, nhưng Chi bộ xác định đây không phải là đích đến cuối cùng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con phát huy tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, nhất là quan tâm những hộ mới thoát nghèo để không tái nghèo. Chị Bàn Thị Nga, Bí thư Chi bộ thôn Bến Đền

Phía trước, Bến Đền đặt mục tiêu nâng cao thu nhập, giúp các hộ có mức sống trung bình vươn lên khá giả, các hộ khá tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh. Những gia đình mới thoát nghèo được quan tâm, tiếp sức để giữ vững thành quả.

Trên chặng đường ấy, sự đồng lòng của cộng đồng cùng ý chí vươn lên của mỗi gia đình sẽ là nền tảng để cuộc sống tương lai ngày càng đủ đầy, hạnh phúc.