Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát cho Điều tra viên năm 2026

TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu, phát biểu tại lễ khai giảng.

Mới đây, Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát cho cán bộ, công chức đang giữ chức danh Điều tra viên các ngạch và cán bộ điều tra năm 2026.

Khóa học diễn ra trong 2,5 tháng, theo hình thức trực tiếp tại Phân hiệu, trên cơ sở các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026 của VKSND tối cao.

Tham dự lễ khai giảng có TS.Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu; TS. Lê Văn Hảo, Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc Phân hiệu; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn, giảng viên cùng các học viên tham gia khóa học.

Khóa học được tổ chức trong bối cảnh ngành Kiểm sát nhân dân đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với việc chuyển giao và bố trí công tác đối với đội ngũ cán bộ.

Sau quá trình công tác tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao, các cán bộ điều tra tham gia khóa học sẽ được bố trí công tác tại VKSND các địa phương. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực, giúp học viên bổ sung, củng cố và hệ thống hóa những kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng, Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu.

Điểm đặc thù của lớp học là các học viên đều đang giữ chức danh Điều tra viên hoặc cán bộ điều tra, trong đó nhiều đồng chí đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn. Do đó, khóa học không chỉ nhằm cập nhật, củng cố kiến thức nghiệp vụ mà còn tạo điều kiện để học viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các tình huống thực tiễn và phương pháp xử lý công việc tại các đơn vị khác nhau.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Huỳnh Đông Bắc, Giám đốc Phân hiệu nhấn mạnh, việc trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tinh gọn bộ máy và chuyển giao nhiệm vụ.

Theo đồng chí Huỳnh Đông Bắc, khóa học là dịp để các cán bộ Điều tra hệ thống hóa, củng cố và cập nhật kiến thức chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi nhận công tác tại VKSND các địa phương.

Giám đốc Phân hiệu đề nghị học viên phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tích cực trao đổi, thảo luận các tình huống nghiệp vụ với giảng viên và đồng nghiệp, qua đó tăng cường gắn kết giữa lý luận với thực tiễn. Đồng thời, lớp học cần giữ vững tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và trách nhiệm.

Với sự chủ động của học viên cùng sự định hướng của đội ngũ giảng viên, khóa học được kỳ vọng sẽ mang lại những kiến thức thiết thực, giúp cán bộ vững vàng, tự tin hơn khi đảm nhận vị trí công tác mới.

Ban Giám đốc Phân hiệu chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tham gia khóa học.

Đại diện lớp học, đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng, Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Ngành và Phân hiệu.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng cho rằng, khóa đào tạo kéo dài 2,5 tháng là cơ hội thiết thực để học viên cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm công tác và chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ mới tại các VKSND địa phương.

Việc tổ chức khóa học tiếp tục khẳng định vai trò của Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong 2,5 tháng học tập, các học viên có điều kiện cập nhật, bổ sung, củng cố kiến thức nghiệp vụ, đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy trong quá trình công tác; qua đó chuẩn bị tốt hơn về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các đơn vị trong thời gian tới.