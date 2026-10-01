Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định 373/2026/NĐ-CР Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.

Nghị định quy định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, gồm: chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét quyết định chuyển đổi thành Công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định này và các tiêu chí sau:

a) Không thuộc lĩnh vực ngành nghề quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự bảo đảm được chi thường xuyên trong 02 năm gần nhất với thời điểm xem xét quyết định chuyển đổi.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét quyết định chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực mà pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại doanh nghiệp hoặc lĩnh vực: xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại hoặc đơn vị sự nghiệp công lập đang độc quyền cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự bảo đảm được chi thường xuyên trong 02 năm gần nhất với thời điểm xem xét quyết định chuyển đổi.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và bãi bỏ:

- Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần;

- Điều 41 Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địaphương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

TOÀN VĂN: Nghị định 373/2026/NĐ-CР về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp

Phụ lục: Đề cương Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp