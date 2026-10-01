VN-Index tiếp tục 'chìm' sâu do cổ phiếu trụ

Không có cổ phiếu vốn hóa lớn nào giữ nhịp cho VN-Index sáng nay.

Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt phiên sáng giảm thêm 10,45 điểm tương đương -0,59%. VIC giảm sâu 2,24% đang khiến VN-Index mất tới hơn 8 điểm. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này đã quay trở lại vùng đỉnh hồi tháng 6 và giảm khoảng 13% kể từ mức đóng cửa cao lịch sử ngày 4/9 vừa qua.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index không có bất kỳ cổ phiếu nào có khả năng hỗ trợ điểm số. GAS tăng yếu 0,37%, MBB tăng 0,51% là hai mã xanh duy nhất trong nhóm. Ngược lại ngoài VIC, thêm VHM giảm 0,73%, VCB giảm 0,34%, BID giảm 0,28%, số còn lại tham chiếu.

Mặc dù các cổ phiếu lớn nhất giảm nhẹ trừ VIC, nhưng yếu tố tăng giá cũng không thể bù đắp được. Rổ VN30 vẫn đang có 11 mã xanh va 14 mã giảm, chỉ số giảm 0,21%, nhưng số xanh mạnh nhất chỉ là các cổ phiếu tầm trung: MSN tăng 2,46%, SAB tăng 1,52%, HDB tăng 1,45%, MWG tăng 1,24%. Về mặt độ rộng thì nhóm blue-chips có thể coi là phân hóa, nhưng về điểm số, quy mô của VIC, VHM, VCB, BID lại là 4 mã lớn nhất.

Một tín hiệu khá tích cực là những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền tốt nhất thị trường vẫn có khả năng duy trì dao động ổn định theo hướng tích cực, ít mã tăng mạnh nhưng hầu hết là xanh. Cụ thể, toàn sàn HoSE có 15 cổ phiếu thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, chiếm 52,9% tổng giao dịch khớp lệnh của sàn, thì chỉ có 4 mã giảm giá là VIC, VHM, VIX và VNM. Nhìn từ góc độ phân bổ thanh khoản, những cổ phiếu tập trung giao dịch chủ đạo sáng nay vẫn đang trong trạng thái giằng co.

Tuy vậy tổng thể thị trường lại cho thấy bức tranh xấu hơn: Độ rộng VN-Index đang có 123 mã xanh và 160 mã đỏ. Sắc đỏ áp đảo vẫn khiến danh mục nhà đầu tư có xác suất cao là chịu thiệt hại. Thêm nữa, diễn biến độ rộng phản ánh hoạt động bán ra tăng dần sức ép. Cụ thể, lúc VN-Index hồi lên tốt nhất khoảng 10h25 thu hẹp mức giảm còn -0,57 điểm, độ rộng ghi nhận 141 mã xanh và 120 mã đỏ. Càng về cuối phiên sắc đỏ càng rộng hơn trong khi số tăng giá thu hẹp.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Diễn biến giảm giá lan rộng dần vẫn không phải do sức ép bán ra quá lớn mà vẫn là bên mua quá thụ động. Thanh khoản ở nhóm giảm giá sâu nhất vẫn không cao, chủ yếu dồn vào VIC và vài blue-chips như STB, VRE, VPL. Toàn sàn HoSE hiện đang có 75 cổ phiếu giảm quá 1%, nhưng nếu trừ đi giao dịch của 6 mã thuộc rổ VN30 thì số còn lại chiếm chừng 7,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. GEX giảm 1,24% với 76,3 tỷ đồng, GEE giảm 5,15% với 48,8 tỷ, PNJ giảm 6,95% với 35,5 tỷ, BAF giảm 1,9% với 34,9 tỷ, EIB giảm 2,05% với 20,2 tỷ là những cổ phiếu giao dịch cao hơn hẳn mặt bằng số còn lại.

Ở phía tăng, khả năng duy trì lực cầu cũng vẫn rất hẹp tương tự hôm qua. Toàn sàn có 53 cổ phiếu tăng hơn 1% thì chỉ 13 mã đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên, số còn lại hầu như chỉ khớp lẻ tẻ. Các mã blue-chips như MSN, HDB, MWG cũng chiếm phần lớn thanh khoản và đều trên ngưỡng trăm tỷ đồng. Midcap đóng góp PLX tăng 3,65% với 198,4 tỷ, TPB tăng 1,04% với 155,7 tỷ, HAG tăng 3,9% với 105,2 tỷ, VTP tăng 2,29% với 57,2 tỷ, DCM tăng 1,34% với 30,4 tỷ; DPM tăng 1,34% với 26,8 tỷ.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tương tự sáng hôm qua, đạt gần 4.873 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây vẫn là quy mô giao dịch rất nhỏ, khó có thể dẫn đến thay đổi lớn về giá. Điểm kỳ vọng nhất là cổ phiếu có thể duy trì trạng thái phân hóa và dao động nhỏ trong bối cảnh thanh khoản như vậy để xác nhận cả bên mua lẫn bên bán đều không có động lực giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài đang có tín hiệu giao dịch mạnh hơn, phía mua tăng 66% so với sáng hôm qua và bán tăng 29%. Vị thế giao dịch ròng đạt -248,4 tỷ đồng trên HoSE, giảm so với -316,9 tỷ sáng hôm qua. Không có cổ phiếu nào xuất hiện giao dịch đột biến, phía bán ròng lớn nhất có MSB -50,5 tỷ, VIC -43 tỷ, PNJ -35 tỷ, VNM -34,1 tỷ, TCB -33,4 tỷ. Phía mua ròng có PLX +42,9 tỷ, MSN +28,2 tỷ, HDB +21,4 tỷ.