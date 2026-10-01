Giá cà phê hôm nay 1/10: Đồng loạt tăng trên sàn giao dịch quốc tế

Giá cà phê hôm nay ngày 1/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng, hiện ở quanh mốc 94.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 94.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 94.000 - 94.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 94.600 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 1/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 38 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.448 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 47 USD/tấn, đạt 3.422 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 1,15 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 282,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 1,50 US cent/pound, đạt 279,85 US cent/pound.

Giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế đồng loạt tăng, trong đó Arabica đạt mức cao nhất trong 3 tuần, còn Robusta lên đỉnh một tháng. Động lực chính đến từ lo ngại thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến chất lượng vụ cà phê Brazil năm 2026.

Theo thông tin được cung cấp, thị trường đang đặc biệt quan tâm đến điều kiện thời tiết tại Brazil. Hiện tượng El Niño được cho là đang góp phần làm gia tăng độ ẩm tại một số vùng trồng cà phê, qua đó làm dấy lên lo ngại về chất lượng hạt cà phê trong niên vụ 2026.

Diễn biến này đã hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn trên các sàn giao dịch quốc tế. Arabica tăng lên mức cao nhất trong khoảng ba tuần, trong khi Robusta cũng thiết lập mức đỉnh mới trong một tháng. Đây là tín hiệu cho thấy yếu tố thời tiết đang trở lại trở thành một trong những động lực quan trọng chi phối thị trường cà phê.

Đối với Brazil, thời tiết có ý nghĩa đặc biệt đối với triển vọng nguồn cung, bởi quốc gia này giữ vai trò chủ chốt trên thị trường arabica toàn cầu. Độ ẩm cao kéo dài trong giai đoạn phát triển và thu hoạch có thể làm gia tăng rủi ro đối với chất lượng cà phê, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch và chế biến.

Tuy nhiên, đà tăng của giá cà phê vẫn cần được theo dõi trong bối cảnh thị trường tiếp tục cân đối giữa triển vọng nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ. Những thay đổi tiếp theo về thời tiết tại Brazil, cùng diễn biến sản lượng và chất lượng vụ cà phê năm 2026, sẽ là các yếu tố quan trọng định hướng giá trong thời gian tới.

Đối với Việt Nam, diễn biến tăng của giá Robusta trên thị trường quốc tế có thể tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho giá cà phê trong nước. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào tỷ giá, nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn và nguồn cung cà phê robusta từ Việt Nam trong những tháng tới.