Trên các sàn phụ, diễn biến có sự trái chiều nhẹ khi HNX-Index giảm 0,71 điểm (-0,26%) xuống 270,93 điểm, trong khi UPCoM-Index nỗ lực xanh nhẹ 0,22 điểm (+0,17%) lên 126,53 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận 343,37 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương tổng giá trị 10.288,13 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận diễn ra cực kỳ sôi động, đóng góp tới 128,02 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 4.945,67 tỷ đồng.

Chứng khoán sáng 1/10, khối ngoại tiếp đà xả ròng, nhóm Bất động sản và Tài chính hợp lực kéo lùi chỉ số chung.

Bất chấp việc điểm số lùi sâu, độ rộng thị trường lại thể hiện trạng thái giằng co cân bằng với 271 mã tăng giá (bao gồm 11 mã tăng trần), so với 269 mã giảm giá (có 18 mã giảm sàn) và 977 mã đứng giá.

Giao dịch của khối ngoại vẫn nghiêng về chiều xả hàng khi nhóm này bán ra 753,14 tỷ đồng và giải ngân mua vào 574,88 tỷ đồng, chốt lại trạng thái bán ròng 178,26 tỷ đồng trong nửa đầu ngày.

Trên bản đồ nhiệt, dòng tiền cho thấy sự phân hóa sắc nét giữa các nhóm ngành. Điểm sáng lớn nhất thuộc về một số trụ cột nhóm Tiêu dùng và Năng lượng; MSN bứt tốc mạnh mẽ 2,46%, HAG tăng 3,50%, MWG xanh 1,24%, song hành cùng đà bứt phá của PLX (+3,65%) và PVS (+1,49%).

Tại nhóm Tài chính, trạng thái xanh đỏ đan xen rõ rệt. Lực cầu nỗ lực nâng đỡ HDB (+1,45%), SSI (+0,75%), MSB (+0,70%) và HCM (+0,42%), nhưng hoàn toàn bị lấn át bởi áp lực chốt lời tại EIB (-2,05%), STB (-1,62%), SHB (-0,87%) và VCB (-0,34%). Gánh nặng đè lên thị trường tập trung mạnh ở nhóm Bất động sản với sức ép lớn từ VIC (-2,24%) và VHM (-0,73%).

Cùng với đó, nhịp lùi bước của MSR (-0,54%) ở nhóm Nguyên vật liệu, VNM (-0,84%) và FPT (-0,48%) càng khoét sâu thêm đà giảm của chỉ số chung.

Bức tranh các nhóm ngành khép lại phiên sáng ghi nhận trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" về mặt số lượng.

Cụ thể, có 6/11 lĩnh vực chính nỗ lực duy trì sắc xanh, nhỉnh hơn so với 5 nhóm lùi bước trước áp lực điều chỉnh.

Tuy nhiên, gánh nặng lại đổ dồn vào hai nhóm có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường, trực tiếp kéo lùi điểm số chung.

Nhóm Bất động sản (chiếm 28,73% tỷ trọng) chịu sức ép bán tháo mạnh mẽ nhất khi sụt giảm tới 1,63%. Nhóm Tài chính dẫn đầu về quy mô (32,16% vốn hóa) cũng không thể trụ vững, lùi 0,18%.

Đà giảm của thị trường còn bị khuếch đại bởi sự suy yếu từ nhóm Tiêu dùng không thiết yếu (-0,53%), Công nghệ thông tin (-0,39%) và Công nghiệp (-0,21%).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tìm đến các nhóm phòng thủ và vốn hóa vừa/nhỏ; dẫn dắt đà tăng là Dịch vụ truyền thông (+1,36%), Năng lượng (+0,90%) và Chăm sóc sức khỏe (+0,75%), cùng mức tăng nhẹ ở Tiêu dùng thiết yếu (+0,50%), Tiện ích (+0,21%) và Nguyên vật liệu (+0,11%).

Ở chiều nâng đỡ, lực kéo tỏ ra khá yếu ớt và phân tán. MSN đóng vai trò "đầu tàu" nhưng chỉ mang về vỏn vẹn 0,56 điểm cho VN-Index. Lực cầu xuất hiện rải rác ở HDB (+0,43 điểm), PLX (+0,37 điểm), MWG (+0,28 điểm) hay MBB (+0,20 điểm), tuy nhiên sự hỗ trợ này là quá mỏng.

Tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực trên biểu đồ chỉ đạt 2,60 điểm, hoàn toàn lép vế trước áp lực xả hàng chung.

Phía bên kia bảng điện, gánh nặng khổng lồ đè nén lên chỉ số tập trung vào một số trụ cột thiết yếu. VIC trở thành tâm điểm của nhịp phân phối khi một mình kéo lùi thị trường tới 8,15 điểm, tạo áp lực tâm lý cực lớn lên toàn bộ bảng điện.

Theo sau là VHM với mức kéo lùi 0,86 điểm, nối tiếp đà suy yếu của họ Vingroup. Không dừng lại ở đó, lực bán dứt khoát tại GEE (-0,50 điểm), STB (-0,47 điểm), VPL (-0,39 điểm), VCB (-0,35 điểm) và LPB (-0,31 điểm) tiếp tục gia tăng gánh nặng.

Tổng mức ảnh hưởng của rổ cổ phiếu giảm vọt lên tới 11,65 điểm, trực tiếp đẩy VN-Index rơi sâu dưới vạch tham chiếu.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 1/10, VN-Index lập tức tạo khoảng trống giá (gap) suy giảm và chìm hoàn toàn dưới mốc tham chiếu 1.768,62 điểm trong suốt thời gian giao dịch.

Sau nhịp kéo rướn bất thành đầu ngày, áp lực bán nhanh chóng gia tăng đẩy chỉ số lao dốc mạnh, chạm mức đáy của phiên sáng quanh vùng 1.755,5 điểm vào thời điểm trước 10:00.

Ngay tại vùng giá thấp, lực cầu bắt đáy bất ngờ nhập cuộc mạnh mẽ, tạo ra một nhịp phục hồi hình chữ V dứt khoát. Đường giá bật tăng trở lại và tiến sát về vùng 1.767 điểm vào khoảng 10:30, thắp lên hy vọng lấp gap suy giảm.

Tuy nhiên, đà phục hồi này nhanh chóng hụt hơi khi dòng tiền không duy trì được sự liền mạch. Trong trọn vẹn một giờ giao dịch cuối phiên sáng, áp lực cung ở vùng giá cao lại tuôn ra đều đặn khiến đường giá trượt dài từ từ.

Khép lại nửa ngày giao dịch, VN-Index lùi về mốc 1.758,17 điểm, đóng cửa tiệm cận vùng thấp nhất ngày mà không có thêm nhịp rút chân nào đáng kể.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.