Về miền ký ức cách mạng

Ngược dòng lịch sử về năm 1941, Đa Ngọc trở thành điểm tập kết quan trọng của lực lượng du kích các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Yên Định (cũ) trước khi lên Chiến khu Ngọc Trạo. Đồi Cây Ắng với địa thế rộng, tương đối bằng phẳng, xung quanh được bao bọc bởi những lũy tre gai, là địa điểm thuận lợi để các chiến sĩ tập luyện và ém quân. Có thời điểm, gần 100 chiến sĩ du kích tập trung tại đây, ngày đêm rèn luyện, chờ thời cơ.

Rạng sáng 8/10/1941, thực dân Pháp huy động quân bao vây Đa Ngọc. Một cuộc chiến không cân sức nhanh chóng diễn ra. Bằng lòng dũng cảm và ý chí kiên cường, các chiến sĩ du kích đã đẩy lùi hai đợt tiến công của địch để lực lượng ta chủ động rút lên chiến khu an toàn.

Những giá trị lịch sử đặc biệt của di tích cách mạng Chiến khu Đa Ngọc đã được chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận từ sớm. Năm 2005, chính quyền xã Yên Giang (cũ) đã quy hoạch bảo vệ khu vực di tích với diện tích gần 1 ha, đồng thời dựng bia ghi nhớ địa điểm diễn ra sự kiện lịch sử.

Những dấu tích còn lại hôm nay là cơ sở để Đa Ngọc được định hướng trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống, góp phần phát triển các hoạt động du lịch về nguồn. Việc bảo tồn, tôn tạo và giới thiệu câu chuyện lịch sử một cách sinh động sẽ giúp Đa Ngọc trở thành điểm dừng chân ý nghĩa, để mỗi hành trình khám phá nơi đây cũng là dịp tìm hiểu thêm về truyền thống cách mạng của quê hương Thanh Hóa.