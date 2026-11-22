Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ không tự nhiên sinh ra, càng không phải là khẩu hiệu trừu tượng. Nét đẹp ấy được hun đúc từ sự hy sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và tiếp tục tỏa sáng giữa thời bình. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vượt mọi nguy nan, dầm mình trong bão lũ cứu dân, nhường cơm sẻ áo cho đồng bào vùng thiên tai, hay kiên cường bám chốt nơi biên cương, hải đảo... là những minh chứng sinh động. Câu nói nằm lòng “đi dân nhớ, ở dân thương” là “tấm huân chương” vô giá trao cho Bộ đội Cụ Hồ.

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Thế nhưng, văn hóa, truyền thống tốt đẹp không phải là “áo giáp” vĩnh cửu nếu thiếu tự soi, tự sửa và rèn luyện, tu dưỡng không ngừng. Phẩm chất người lính không chỉ tỏa sáng trong hiểm nguy mà còn phải bộc lộ qua từng hành động đời thường. Phải luôn nhớ rằng mình là con em của nhân dân, mình là quân nhân cách mạng được nhân dân nhất mực tin yêu.

Quân đội là trường học lớn, môi trường văn hóa tốt đẹp để học tập, rèn luyện. Được đứng trong hàng ngũ Bộ đội Cụ Hồ là niềm vinh dự, tự hào; giữ gìn, phát huy "chất bộ đội" là nhiệm vụ thường xuyên, suốt đời của mỗi cán bộ, chiến sĩ.