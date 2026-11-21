Ngày 21/11, Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026 đã diễn ra, thu hút hơn 1.200 huấn luyện viên và vận động viên từ 13 đội đua ghe Ngo tranh tài, bao gồm 9 đội của Vĩnh Long và 4 đội khách mời đến từ An Giang, Cà Mau

Sự kiện do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: "Đua Ghe Ngo là nét văn hóa độc đáo gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh vùng sông nước Nam Bộ. Mỗi chiếc ghe Ngo lướt trên mặt sông là biểu tượng của sự kết tinh sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự khéo léo và niềm tin tín ngưỡng được vun đắp qua nhiều thế hệ của đồng bào Khmer. Tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại"

Màn tranh tài gay cấn giữa các đội

Mỗi chiếc ghe Ngo, với chiều dài trung bình 27 - 28m, được điều khiển bởi khoảng 50 - 55 vận động viên và 3 chỉ huy. Trong ảnh: Hai đội bám đuổi nhau sát nút đến tận vạch đích

Ngoài các đội trong tỉnh Vĩnh Long, giải đấu còn có sự góp mặt của các đội thuộc tỉnh An Giang và Cà Mau. Trong một trận đấu đáng chú ý, đội chùa Sóc Ven (An Giang) đã giành chiến thắng

Hàng nghìn khán giả lấp đầy khán đài sông Láng Thé (sức chứa 4.000 chỗ ngồi) vừa được khánh thành, tạo nên không khí sôi động và cuồng nhiệt. Khán giả không ngừng hò reo, dùng điện thoại quay clip, livestream để ghi lại những khoảnh khắc so tài "nghẹt thở". Nhiều em nhỏ còn thổi kèn cổ vũ, làm cho không khí giải đấu thêm phần náo nhiệt

Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, với các đội tranh tài ở 3 cự ly: 1.200m nam, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng. Đội đạt giải Nhất ở mỗi cự ly (nam 1.000m, nam 1.200m và nam nữ phối hợp 1.000m) sẽ nhận 120 triệu đồng, giải Nhì 100 triệu đồng và giải Ba 80 triệu đồng.