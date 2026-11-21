Tối 21/11, tại Sân vận động Điện Biên đã diễn ra đại nhạc hội ''Rực rỡ Điện Biên''. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Thông qua lời ca, tiếng hát, điệu múa, chương trình góp phần giới thiệu lịch sử, quê hương, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đại nhạc hội được dàn dựng thành 3 chương: “Khải hoàn ca”, “Một vòng Việt Nam” và “Điện Biên - Đến và yêu!”. Các tiết mục kết nối hào khí lịch sử, vẻ đẹp văn hóa các vùng miền với nhịp sống trẻ trung, năng động của Điện Biên hôm nay.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Những ca khúc quen thuộc như: Waiting for you, Đi tìm tình yêu của MONO hay Cô đơn trên sofa, Bay theo ngân hà của Hồ Ngọc Hà mang đến không khí trẻ trung, sôi động cho khán giả. Cùng với đó, sự góp mặt của nhạc sĩ - ca sĩ Tuấn Cry, nhóm Oplus và dàn nghệ sĩ Hồng Duyên, Hoàng Hồng Ngọc, Dương Trường Giang, rapper RamC... tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, kết nối các thế hệ khán giả.

Thông qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình góp phần tôn vinh văn hóa các dân tộc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và quảng bá hình ảnh Điện Biên – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đa dạng văn hóa.

Ca sĩ MONO.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Rực rỡ Điện Biên”, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, Điện Biên không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử mà còn là nơi hội tụ bản sắc văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc.

Người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là người thụ hưởng các giá trị văn hóa. Vì vậy, bảo tồn văn hóa phải đi đôi với nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Ông Lê Thành Đô đề nghị các cấp, ngành và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chăm lo đời sống, giảm nghèo bền vững; chú trọng gìn giữ tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, lễ hội và phong tục tốt đẹp của các dân tộc. Đồng thời, phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và thế hệ trẻ trong trao truyền di sản; kiên quyết bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Ảnh: BTC