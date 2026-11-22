23 đèn nước và 4 ghe Cà Hâu thắp sáng dòng Maspero.

Hoạt động trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu diễn ra trên đoạn sông Maspero, từ cầu C247 đến cầu 30/4, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026.

Theo đó, 23 chiếc đèn nước cùng 4 ghe Cà Hâu đến từ các chùa Khmer trên địa bàn thành phố được trang trí công phu, đồng loạt thắp sáng trên dòng sông Maspero. Ánh đèn lung linh phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh rực rỡ, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Các đại biểu tham dự.

Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho đại diện các chùa Khmer tham gia chương trình trình diễn đèn nước và ghe Cà Hâu.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa đặc trưng gắn liền với Lễ hội Oóc Om Bóc, thể hiện nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng, tinh thần của đồng bào Khmer. Việc tổ chức trình diễn đèn nước và ghe Cà Hâu không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy những phong tục truyền thống mà còn giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc đến người dân và du khách.

Những chiếc đèn nước và ghe Cà Hâu được thắp sáng trên dòng Maspero đã tạo điểm nhấn cho không gian lễ hội, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Cần Thơ giàu bản sắc văn hóa, đồng thời tăng sức hấp dẫn cho các hoạt động du lịch địa phương.

Những chiếc đèn nước và ghe Cà Hâu được thắp sáng trên dòng Maspero.

Theo kế hoạch, 23 đèn nước và 4 ghe Cà Hâu tiếp tục được trưng bày trên sông Maspero đến 22 giờ ngày 23/11, phục vụ người dân và du khách tham quan, chiêm ngưỡng.

Hoạt động là một trong những điểm nhấn của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026, góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước những ngày diễn ra giải đua ghe Ngo từ ngày 23 đến 24/11.