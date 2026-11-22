Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long. Ảnh: Hoàng Lân

Nhân dịp này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long về ý nghĩa của sự kiện, những hoạt động nổi bật của Thủ đô và giải pháp để văn hóa thấm sâu vào đời sống nhân dân.

Văn hóa là sợi dây gắn kết cộng đồng

- Là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, đồng thời gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kết hợp 2 sự kiện này trong việc khẳng định vai trò của văn hóa đối với đời sống xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng, phát triển đất nước?

- Ngày 24-11-2026 đánh dấu năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước theo chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa với con người, cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mà còn góp phần khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển bền vững.

Văn hóa không phải là điều gì xa vời, mà hiện diện trong chính đời sống thường ngày của mỗi người. Đó là nếp sống, cách ứng xử trong gia đình, tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Những giá trị ấy được vun đắp qua từng hành động, từng mối quan hệ và sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.

Vì vậy, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với mỗi người dân, mỗi gia đình và từng khu dân cư. Qua đó, văn hóa thực sự trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, bồi đắp niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong xã hội.

Đối với Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ hội để phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trách nhiệm tiếp nối những giá trị truyền thống của người Hà Nội.

Chúng tôi mong muốn, thông qua sự kiện này, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với cộng đồng không chỉ được khơi dậy về mặt nhận thức, mà còn chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

- Là Thủ đô của cả nước, đồng thời là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc, Hà Nội có trách nhiệm và vai trò như thế nào trong việc hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, thưa ông?

- Với vị thế là Thủ đô - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là vùng đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc, Hà Nội nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong hưởng ứng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Trước hết, Hà Nội tập trung vào các hoạt động thiết thực gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc cho nhân dân. Bên cạnh đó, Hà Nội xác định đây là dịp thể hiện trách nhiệm trong việc phát huy vai trò trung tâm bảo tồn, quảng bá và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa Việt Nam; góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và tôn vinh sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Thông qua việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Hà Nội không chỉ thể hiện trách nhiệm của Thủ đô đối với một sự kiện có ý nghĩa cấp quốc gia, mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển môi trường văn hóa lành mạnh. Qua đó, tiếp tục khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Màn trống hội khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Nhật Nam

Để văn hóa thấm sâu vào đời sống nhân dân

- Hà Nội đã và đang xây dựng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với nhiều sự kiện phong phú, hấp dẫn. Ông có thể chia sẻ những nét đặc sắc và thông điệp xuyên suốt mà thành phố muốn gửi gắm thông qua chuỗi hoạt động này?

- Chào mừng sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, sở, ngành và đặc biệt là 126 xã, phường phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 21 đến 24-11. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình diễu hành, trình diễn di sản khai mạc ngày 21-11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của gần 4.000 người, gồm các nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân.

Một điểm nhấn quan trọng khác là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô 50.000 khán giả.

Bên cạnh đó, các địa bàn dân cư, thiết chế văn hóa và không gian sinh hoạt cộng đồng tại 126 xã, phường có những hoạt động văn hóa sôi nổi. Điều này thể hiện quan điểm xuyên suốt của Hà Nội: Văn hóa phải bắt nguồn từ nhân dân, lấy nhân dân làm chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng.

- Tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam đang lan tỏa rộng khắp cả nước. Theo ông, Hà Nội cần triển khai những giải pháp gì để Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ được thể hiện qua các hoạt động kỷ niệm, mà thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành động lực thúc đẩy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân?

- Thực tế, công tác phát triển văn hóa luôn được thành phố Hà Nội quan tâm và ngày càng chú trọng. Thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Chương trình hành động số 20-CTr/TU triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026-2030. Các Chương trình hành động và nghị quyết của thành phố đều hướng tới mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ sự phát triển của Thủ đô và đất nước, trong đó con người giữ vị trí trung tâm.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho thành phố Hà Nội về lĩnh vực văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tiếp tục tạo điều kiện để người dân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, cần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn; khuyến khích phát triển các câu lạc bộ, đội văn nghệ, nhóm thực hành di sản và những mô hình sinh hoạt văn hóa phù hợp với từng địa phương.

Đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, cần chú trọng gắn bảo tồn với phát triển, gắn di sản với giáo dục truyền thống, hoạt động sáng tạo và xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch.

Chúng tôi cho rằng, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc và nguồn lực nội sinh cho phát triển, điều quan trọng là phải tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến từng việc làm cụ thể trong cộng đồng. Khi mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và mỗi người dân đều chủ động tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy bản sắc dân tộc, tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ lan tỏa trong dịp kỷ niệm, mà còn hiện diện thường xuyên trong đời sống xã hội.

- Trân trọng cảm ơn ông!