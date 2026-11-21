Tối 21/11/2026, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 bằng đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”.

Chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn thời trang và trải nghiệm kéo dài trong 3 ngày, từ 21 đến 23/11/2026, với sự tham gia của các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu, nghệ sĩ, các cơ sở đào tạo, làng nghề và đông đảo người yêu áo dài.

Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của tà áo dài qua các bộ sưu tập và chương trình trình diễn, Lễ hội còn tạo dựng không gian kết nối giữa nhà thiết kế, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, làng nghề, cơ sở đào tạo và công chúng; khuyến khích sáng tạo trên nền tảng tôn trọng giá trị truyền thống.

Đêm nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa” được dàn dựng như một hành trình khám phá Thủ đô qua bốn mùa trong năm. Mỗi mùa mở ra một không gian, sắc màu và cảm xúc riêng, đưa khán giả đi qua cảnh quan thiên nhiên, những lớp trầm tích văn hóa, nhịp sống và con người Hà Nội: mùa thu lãng mạn với hồ Gươm, phố cổ, những con phố dịu dàng trong hương hoa; mùa đông gợi chiều sâu lịch sử và nét trầm mặc của Thăng Long – Hà Nội; mùa xuân rực rỡ sức sống với muôn hoa đua nở; mùa hạ trẻ trung, năng động, sáng tạo và đầy cảm hứng khám phá.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế và nghệ nhân đến từ làng nghề may áo dài Trạch Xá. Mỗi bộ sưu tập mang một tinh thần và ngôn ngữ tạo hình riêng, thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận áo dài, đồng thời cho thấy khả năng kế thừa, làm mới chất liệu, kỹ thuật và cảm hứng truyền thống trong sáng tạo thời trang hôm nay.

Bằng ngôn ngữ kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn, đêm khai mạc mong muốn khắc họa hình ảnh một Hà Nội vừa giàu truyền thống, ngàn năm văn hiến, vừa trẻ trung, năng động và không ngừng đổi mới.

Trong hành trình ấy, tà áo dài không chỉ là trang phục tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam mà còn trở thành một cách kể chuyện về điểm đến, kết nối di sản với trải nghiệm du lịch. Mỗi mùa là một lời mời khám phá, mỗi tà áo dài là một dấu ấn lưu giữ khoảnh khắc đẹp, để du khách thêm yêu mến và mong muốn trở lại Hà Nội – thành phố “Đến để yêu”.

Sau đêm khai mạc, Lễ hội tiếp tục với nhiều hoạt động nổi bật trong ngày 22/11/2026. Điểm nhấn đặc biệt là Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản”, diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, quy tụ hơn 2.000 người tham gia đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Bách Hoa Bộ Hành cùng các tổ chức, câu lạc bộ, đơn vị, hội viên và đông đảo người dân yêu áo dài. Trong sắc màu rực rỡ của những tà áo dài truyền thống và cách tân, đoàn diễu hành sẽ tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng Thủ đô, kết nối các giá trị di sản với nhịp sống đương đại, lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam và hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn hiến, giàu sức sống đến người dân và du khách trong nước, quốc tế. Một điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất, dự kiến có khoảng 500 người tham gia, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thực hiện. Cũng trong sáng 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì, với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô – Tự hào áo dài – Lan tỏa văn hóa Việt”.