Ứng Thiên: Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất

Xã Ứng Thiên tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển kinh tế số. Ảnh: Cao Hồng

Đưa công nghệ vào quản trị, điều hành

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng ủy xã Ứng Thiên đã chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ, ban hành 62 văn bản chỉ đạo, điều hành trong năm 2026. Các hệ thống số được triển khai đồng bộ trong khối Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước đổi mới phương thức làm việc.

Chánh văn phòng Đảng uỷ xã Ứng Thiên Nguyễn Bá Anh cho biết, trong các cơ quan Đảng, việc ứng dụng công nghệ đã gắn với hoạt động thường xuyên. Toàn bộ chi bộ trực thuộc thực hiện thu, nộp đảng phí trực tuyến; 100% văn bản đi, đến không mật được xử lý trên hệ thống điều hành tác nghiệp, với tỷ lệ phát hành toàn trình đạt hơn 99%. Có 59/59 chi bộ hoàn thành đánh giá chất lượng sinh hoạt trên hệ thống trực tuyến; 53/53 chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt hằng tháng qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, với tỷ lệ đảng viên đăng nhập, khai thác đạt 98,91%.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã Ứng Thiên tiếp sóng 24 hội nghị trực tuyến của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cũng được tăng cường thông qua các công cụ trực tuyến.

Đẩy mạnh chuyển đổi số giúp xã Ứng Thiên phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả. Ảnh: Lê Hoa

Tại HĐND xã, tài liệu các kỳ họp khóa II được số hóa, phục vụ mô hình phòng họp không giấy tờ. UBND xã duy trì 295/295 tài khoản hoạt động trên hệ thống quản trị nhiệm vụ HanoiWork, với hơn 3.370 nhiệm vụ được giao và xử lý, tỷ lệ hoàn thành báo cáo đạt 100%.

Cùng với đó, xã Ứng Thiên chú trọng bảo đảm an toàn thông tin. Hạ tầng mạng UBND xã đã được Công an thành phố Hà Nội thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin. Các máy tính làm việc được dán tem an ninh, áp dụng giải pháp mã hóa và trang bị thiết bị lưu trữ chuyên dụng nhằm bảo vệ tài liệu mật. Những kết quả này tạo nền tảng để xã từng bước chuyển phương thức quản lý điều hành sang môi trường số, nâng cao khả năng theo dõi tiến độ và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Mở rộng tiện ích số đến người dân

Chuyển đổi số tại Ứng Thiên không chỉ tập trung trong các cơ quan quản lý mà còn hướng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống dân cư.

Xã Ứng Thiên tổ chức chương trình livestream Hành trình về địa chỉ đỏ ở nhà thờ danh nhân Nguyễn Thượng Hiền. Ảnh: Lê Hoa

Xã đã hỗ trợ chuyển đổi số cho 395 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 5/5 chợ dân sinh và 5/5 tuyến đường kinh doanh văn minh. Có 13 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và nông sản chủ lực được đưa lên các sàn thương mại điện tử; 10 buổi livestream được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm địa phương.

Tại 19 thôn, các Tổ chuyển đổi số cộng đồng phát huy vai trò hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ trực tuyến. Mô hình “Thôn số” trên ứng dụng iHanoi thu hút hơn 1.200 người tham gia. Đến nay, tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID ở người dân từ 14 tuổi trở lên đạt 94,04%; tỷ lệ lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 99,65%. Các mô hình “Chi hội Phụ nữ số”, “Lắng nghe ý kiến Nhân dân qua QR”, “Số hóa thủ tục hành chính - QR tiện ích” góp phần đưa công nghệ đến gần người dân hơn.

Bí thư Chi bộ thôn Liên Bạt Nguyễn Huy Du chia sẻ: "Chúng tôi chọn lọc các đồng chí thành thạo điện thoại thông minh, tận dụng thời gian rảnh rỗi hoặc buổi tối để tập trung hỗ trợ người dân. Bên cạnh việc mời nhân dân ra nhà văn hóa thôn, trong các đợt cao điểm, các thành viên phải đến tận từng nhà để trực tiếp vận động, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại phục vụ công tác chuyển đổi số".

Không chỉ dừng ở việc kích hoạt VNeID hay cài đặt ứng dụng iHanoi, lực lượng cơ sở tại thôn Liên Bạt còn kiên trì hướng dẫn người dân tự thực hiện các dịch vụ công ngay trên điện thoại di động: Từ nộp thuế điện tử qua eTax Mobile, đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đến việc hỗ trợ rà soát, làm sạch dữ liệu giấy tờ xe máy, hồ sơ an sinh xã hội và thông tin đất đai.

Việc mở rộng các tiện ích số cho thấy chuyển đổi số đang từng bước đi vào hoạt động thường ngày ở Ứng Thiên. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài không chỉ phụ thuộc vào số lượng nền tảng được triển khai mà còn ở khả năng sử dụng, mức độ thuận tiện và lợi ích thực tế đối với người dân.

Xã Ứng Thiên tích cực ứng dụng công nghệ số trong quảng bá văn hóa địa phương. Ảnh: Cao Hồng

Bà Nguyễn Thị Huyền (thôn Liên Bạt) phấn khởi nói: "Trước đây, mỗi lần nộp thuế đất hay làm thủ tục hành chính, tôi phải thu xếp công việc lên trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, mất nhiều thời gian. Nay nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tay của cán bộ, tôi đã có thể tự đóng thuế phi nông nghiệp hay tra cứu thông tin đất đai ngay trên điện thoại thông minh tại nhà. Các thao tác rất tiện lợi, giúp những người lớn tuổi như chúng tôi không còn tâm lý e ngại công nghệ".

Chia sẻ về những tồn tại cần khắc phục, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Hiện nay, dữ liệu đất đai vẫn là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên tháo gỡ. Toàn xã có 63.307 thửa đất, trong đó đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 54.182 thửa, đạt khoảng 86%; quét, đính kèm hồ sơ cho 49.741 thửa và liên kết dữ liệu không gian cho 52.096 thửa. Như vậy, còn 9.125 thửa chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và 10.790 thửa chưa bảo đảm thông tin không gian. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 18.018 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 17.789 hồ sơ. Đáng chú ý, còn 56 hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai cần được xử lý dứt điểm. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân, đòi hỏi chính quyền xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong từng khâu giải quyết.

Phó Trưởng ban Chỉ đạo 57 xã, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Ứng Thiên Vũ Lê Sơn cho rằng, chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, khó, trong khi một số phần mềm dùng chung chưa ổn định và việc phân bổ kinh phí đầu tư hạ tầng còn phụ thuộc quy trình, thủ tục. Khó khăn lớn nhất vẫn là thay đổi thói quen làm việc của cán bộ và người dân.

Theo đồng chí Vũ Lê Sơn, địa phương xác định không chạy theo thành tích, hình thức mà phải bảo đảm chất lượng thực chất. Dữ liệu đất đai và hồ sơ đảng viên cần đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”; nếu dữ liệu chưa chính xác, đồng bộ thì công nghệ khó phát huy hiệu quả.

Trong những tháng cuối năm 2026, xã Ứng Thiên tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu đối với 9.125 thửa đất còn lại, bổ sung thông tin không gian cho 10.790 thửa và xử lý dứt điểm 56 hồ sơ đất đai quá hạn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành 5 nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch.

Đây là những điều kiện quan trọng để Nghị quyết số 57-NQ/TW đi vào thực tiễn ở Ứng Thiên, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.