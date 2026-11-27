Y học cổ truyền được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế. Ảnh: Trần Hiền.

Sáng 27/11, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Du lịch y học cổ truyền nâng cao sức khỏe gắn kết không gian văn hóa Nam Bộ”.

Phát biểu tại sự kiện, TS.BS Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, đánh giá y học cổ truyền là di sản quý báu, kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm và bản sắc văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Trong giai đoạn phát triển mới, lĩnh vực này cần được đổi mới theo hướng hiện đại, khoa học, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Cá thể hóa điều trị

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động phòng bệnh. Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh trong dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Đối với Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, ông đề nghị nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, chú trọng cá thể hóa điều trị, chuẩn hóa phác đồ và chăm sóc người cao tuổi.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần kiểm soát chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền, bảo đảm nguồn gốc và an toàn; đồng thời ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào quản lý, cung ứng và đổi mới quy trình bào chế thuốc.

"Tôi hy vọng đơn vị sớm trở thành trung tâm cung ứng thuốc, dược liệu cho các cơ sở y tế tại TP.HCM và tiến tới phục vụ các bệnh viện trên cả nước", Thứ trưởng Hà nói.

Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ông cũng lưu ý y học cổ truyền hiện chưa có sản phẩm được đăng ký là sản phẩm công nghệ chiến lược của ngành y tế, đồng thời kỳ vọng bệnh viện nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm chiến lược về dược liệu và phương pháp điều trị kết hợp y học cổ truyền Việt Nam.

Đề cập tiềm năng du lịch y tế, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho rằng TP.HCM với quy mô dân số hơn 15 triệu người có nhiều lợi thế phát triển lĩnh vực này. Thành phố đã ban hành các đề án, chương trình thúc đẩy du lịch y tế và kinh tế y tế, trong đó có y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Theo ông, phát triển du lịch y học cổ truyền không chỉ tạo cơ hội quảng bá những bài thuốc, phương pháp điều trị có giá trị mà còn góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.

"Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tăng trưởng hai con số, ngành y tế chúng ta đóng góp gì cho nền kinh tế? Tôi cho rằng đẩy mạnh kinh tế y tế là rất quan trọng", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Xây dựng trung tâm du lịch y học cổ truyền

Tại hội nghị, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết bệnh viện định hướng xây dựng mô hình du lịch kết hợp khám, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, trải nghiệm dược liệu và khám phá văn hóa Nam Bộ.

"Để triển khai đề án, bệnh viện dành toàn bộ không gian khối nhà N4 xây dựng Trung tâm Du lịch y học cổ truyền", bác sĩ Khoa chia sẻ.

Điểm khác biệt của mô hình là lấy hoạt động khám, điều trị bằng y học cổ truyền chất lượng cao làm nền tảng, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, kết hợp kỹ thuật chuyên sâu và công nghệ hiện đại theo hướng y học thực chứng.

Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Các dịch vụ dự kiến gồm chăm sóc da, làm đẹp, điều trị đau, bệnh lý cơ xương khớp và chấn thương bằng phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, cấy chỉ, sử dụng thảo dược, tác động cột sống. Bệnh viện cũng hướng đến xây dựng không gian âm nhạc trị liệu để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Một điểm nhấn khác là không gian ẩm thực trị liệu (dược thiện), kết hợp dược liệu với tinh hoa ẩm thực Nam Bộ. Du khách sẽ được bác sĩ thăm khám, tư vấn chế độ ăn uống phù hợp thể trạng và thiết kế thực đơn cá thể hóa dựa trên nguyên lý cân bằng âm dương, hàn nhiệt.

Bệnh viện còn dự kiến tổ chức không gian trải nghiệm bào chế, giúp du khách tìm hiểu cách phân loại, sao tẩm dược liệu, bào chế trà dược và chế biến thuốc cổ truyền. Không gian văn hóa sẽ giới thiệu lịch sử y học, các danh nhân, thầy thuốc tiêu biểu cùng bộ sưu tập cây thuốc, vị thuốc đặc trưng vùng Nam Bộ.

Bác sĩ Đỗ Tân Khoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Về lâu dài, bác sĩ Khoa kỳ vọng phối hợp với ngành y học cổ truyền cả nước xây dựng mạng lưới du lịch y học cổ truyền tại 34 tỉnh, thành phố, phát huy thế mạnh y học bản địa và giá trị văn hóa từng vùng miền.

Bệnh viện cũng định hướng kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đối tác quốc tế. Đồng thời tận dụng thế mạnh liên kết đào tạo với 16 trường đại học trong và ngoài nước để phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, cung ứng thuốc và dược liệu chất lượng cao.

Thông qua đề án, bệnh viện kỳ vọng đưa y học cổ truyền trở thành một sản phẩm đặc trưng của du lịch TP.HCM, góp phần phát triển kinh tế y tế và lan tỏa giá trị văn hóa, sức khỏe Việt Nam.