Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình. Ảnh: Nguyễn Chương

Hiện nay, khối lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, gây nhiều áp lực trong thu gom, vận chuyển và xử lý. Thay vì chỉ trông chờ vào các giải pháp xử lý tập trung, việc xây dựng mô hình xử lý rác tại hộ gia đình ở xã Phú Xuyên được xem là hướng đi thiết thực, góp phần hình thành nếp sống xanh trong cộng đồng.

“Bình quân mỗi tháng gia đình tôi thu gom, xử lý khoảng hơn 600kg đến 1 tấn rác hữu cơ bằng men vi sinh. Khối lượng rác này được thu gom từ người dân trong vùng. Sau khi ủ, rác được chuyển hóa thành phân bón hữu cơ dạng lỏng để chăm sóc rau màu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt hơn”, chị Phạm Thị Như ở thôn Phong Triều cho biết.

Bình quân mỗi tháng chị Phạm Thị Như thu gom, xử lý khoảng 600kg đến 1 tấn rác hữu cơ bằng men vi sinh. Ảnh: Nguyễn Chương

Rác thải phát sinh hằng ngày chủ yếu từ hoạt động ăn uống, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Trước đây, tại nhiều khu dân cư, việc phân loại rác tại nguồn chưa được quan tâm chú trọng, chưa hình thành được thói quen cho người dân dẫn đến rác tồn dư, phát tán, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

“Thu gom, phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Qua đó, vừa giảm lượng rác thải ra môi trường, hạn chế mùi hôi, ruồi muỗi, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có để tạo phân bón, tiết kiệm chi phí sản xuất”, bà Vũ Thị Thương ở xã Phú Xuyên cho biết.

Cơm, thức ăn thừa, rau, củ... được người dân xã Phú Xuyên sử dụng làm phân bón hữu cơ chăm sóc cho cây trồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Thực tế cho thấy “điểm nghẽn” môi trường không chỉ nằm ở công nghệ xử lý rác hạn chế, mà còn bắt nguồn từ khâu phát sinh, phân loại và quản lý chất thải tại mỗi hộ gia đình. Vì vậy, muốn giải quyết căn cơ bài toán rác thải sinh hoạt, cần chuyển từ tư duy thu gom tất cả để xử lý sang tư duy giảm phát sinh, phân loại, tái sử dụng và xử lý phù hợp ngay từ nguồn.

Mô hình xử lý rác tại hộ gia đình ở xã Phú Xuyên hướng đến mục tiêu mỗi gia đình trở thành một mắt xích chủ động trong chu trình quản lý chất thải. Theo đó, rác được phân loại ngay sau khi phát sinh, lựa chọn phương thức xử lý phù hợp với từng nhóm và điều kiện thực tế của từng hộ gia đình.

“Mô hình ngôi nhà xanh và phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình chủ yếu do phụ nữ triển khai, góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em phát huy hiệu quả các mô hình thu gom, xử lý rác thải, phế liệu, duy trì các đợt ra quân làm sạch môi trường”, ông Nguyễn Phú Văn, Trưởng thôn Vạn Điểm cho biết.

Mô hình "Ngôi nhà xanh" ở thôn Vạn Điểm phát huy hiệu quả trong việc thu gom, phân loại phế liệu, làm sạch môi trường và bán gây quỹ từ từ thiện. Ảnh: Nguyễn Chương

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Kim Thuần cho biết, chúng tôi thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích hội viên phát huy trách nhiệm trong việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, tập trung phân loại rác sinh hoạt đúng quy trình và tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Các mô hình, phần việc bảo vệ môi trường được lồng ghép với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình văn minh, an toàn, hạnh phúc.

“Thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường hoa và giữ gìn cảnh quan khu dân cư sạch đẹp. Đồng thời gắn kết quả bảo vệ môi trường với các hoạt động vì an sinh xã hội, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước”, bà Nguyễn Thị Kim Thuần thông tin.