The Verge đưa tin, giới chức tư pháp Mỹ bao gồm 42 tổng chưởng lý đồng loạt đề nghị tòa án ngăn chặn kế hoạch chuyển nhượng nền tảng Character.AI cùng kho dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng sau khi công ty này nộp đơn xin bảo hộ phá sản hồi tháng 10.

Hồ sơ phản đối thương vụ được nộp lên tòa án ngày 20/11. Giới chức Mỹ lo ngại chủ sở hữu mới có thể tiếp cận lịch sử trò chuyện của hơn 21 triệu tài khoản tại nước này, trong đó hơn 2,1 triệu tài khoản thuộc về người chưa thành niên, mà không phải tuân thủ những cam kết bảo mật trước đây của Character.AI.

Những tâm sự về tình yêu, mâu thuẫn gia đình, bệnh tật hay cả những bí mật người dùng chưa từng chia sẻ với ai có nguy cơ trở thành tài sản được mua bán.

Kho dữ liệu đời tư khổng lồ

Ra đời năm 2022, Character.AI thu hút người dùng bằng khả năng tạo ra các nhân vật ảo có tính cách riêng. Khác với những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) chủ yếu phục vụ công việc, nền tảng này tập trung vào nhu cầu trò chuyện và kết nối cảm xúc.

Người dùng có thể tạo ra một người yêu lý tưởng, một người bạn tâm giao hay một chuyên gia tâm lý luôn sẵn sàng lắng nghe. Theo Reuters, những người dùng tích cực trên nền tảng này từng dành trung bình hai giờ mỗi ngày để trò chuyện với chatbot.

Sau hàng trăm giờ tương tác, hệ thống có thể tích lũy lượng lớn thông tin về đời sống cá nhân của người dùng, bao gồm các mối quan hệ, tình trạng tài chính, sức khỏe và những biến cố trong cuộc sống.

Theo hồ sơ nộp lên tòa án, tài sản dự kiến được chuyển nhượng của Character.AI không chỉ bao gồm lịch sử trò chuyện mà còn có thông tin tài khoản, địa chỉ IP và kết quả đánh giá mức độ rủi ro của một số người dùng.

Cuộc trò chuyện với chatbot mô phỏng Albert Einstein và Chatbot khẳng định mình là người thật. Các cuộc trò chuyện trên Character.AI có thể kéo dài hàng giờ, giúp hệ thống tích lũy nhiều thông tin về đời sống cá nhân của người dùng. Ảnh: Bloomberg, USA Today.

Wall Street Journal cho biết mức giá khởi điểm được đưa ra để mua lại Character.AI là 10 triệu USD. Bên trả giá là Smirks and Pangs Acquisition LLC, một doanh nghiệp mới được thành lập ngày 13/11, chỉ một ngày trước khi được Character.AI lựa chọn.

Sau khi có những yêu cầu làm rõ danh tính bên mua, Character.AI tiết lộ nhà đầu tư đứng sau thương vụ là Octave Advisors, một công ty đầu tư có trụ sở tại New York.

Điều gây tranh cãi là Character.AI từng cam kết trong chính sách bảo mật rằng công ty không bán thông tin cá nhân của người dùng để đổi lấy tiền.

“Character.AI đã hứa với người tiêu dùng rằng dữ liệu của họ sẽ không bị bán”, Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta nói, đồng thời nhấn mạnh thủ tục phá sản không thể trở thành cách để doanh nghiệp né tránh các quy định bảo vệ người tiêu dùng.

Character.AI từng là một trong những công ty khởi nghiệp thu hút nhiều sự chú ý trong làn sóng phát triển AI tạo sinh. Hai nhà đồng sáng lập Noam Shazeer và Daniel De Freitas đều từng làm việc tại Google, trước khi trở lại tập đoàn này theo một thỏa thuận cấp phép công nghệ.

Những năm gần đây, Character.AI liên tiếp vướng vào các vụ kiện của những gia đình cáo buộc chatbot gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Những rủi ro sau thương vụ

Mối lo ngại của giới chức Mỹ không chỉ nằm ở việc dữ liệu cá nhân bị đem bán mà còn ở quyền hạn của doanh nghiệp sở hữu kho dữ liệu này trong tương lai.

Theo các điều khoản chuyển nhượng được đề xuất, bên mua không bị ràng buộc phải tuân thủ chính sách bảo mật hiện hành của Character.AI. Người dùng cũng không được bảo đảm quyền yêu cầu xóa dữ liệu hay từ chối cho phép chủ sở hữu mới sử dụng thông tin cá nhân. Kho dữ liệu thậm chí có thể tiếp tục được bán cho những doanh nghiệp khác.

Đối với các công ty phát triển AI, lịch sử trò chuyện của hàng triệu người dùng là nguồn dữ liệu có giá trị thương mại. Qua những cuộc hội thoại, doanh nghiệp có thể tìm hiểu cách con người bộc lộ cảm xúc, đưa ra quyết định và phản ứng trước các tình huống trong cuộc sống.

Những thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện khả năng giao tiếp của chatbot, phát triển các dịch vụ phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.

Character.AI cho phép người dùng tạo và trò chuyện với các nhân vật ảo có tính cách riêng, đáp ứng nhu cầu giải trí và kết nối cảm xúc. Ảnh minh họa: Sapo Tek.

Trong lĩnh vực quảng cáo, việc nắm được sở thích, thói quen chi tiêu hay những mối bận tâm của người dùng cũng có thể giúp doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm hiệu quả hơn. Song lượng thông tin càng chi tiết, nguy cơ bị lợi dụng càng lớn.

Một người thường xuyên tâm sự với chatbot về nỗi cô đơn có thể trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo tình cảm. Thông tin về khó khăn tài chính cũng có thể bị lợi dụng để tiếp cận người dùng bằng những lời mời đầu tư hay vay tiền hấp dẫn.

Khác với những dữ liệu cá nhân thường được thu thập trên Internet như số điện thoại, địa chỉ email hay lịch sử mua sắm, các cuộc trò chuyện với AI có thể tiết lộ cả những điểm yếu, nỗi sợ và mong muốn thầm kín của một người.

Hiện chưa rõ nhà đầu tư đứng sau thương vụ mua lại Character.AI có kế hoạch sử dụng kho dữ liệu này như thế nào.

Trước phiên đấu giá ngày 1/12, các tổng chưởng lý đang yêu cầu tòa án bác bỏ những điều khoản chuyển nhượng hiện tại. Nếu thương vụ vẫn được tiến hành, họ đề nghị loại dữ liệu của trẻ em và những thông tin đặc biệt nhạy cảm khỏi danh mục tài sản đem bán.

Giới chức Mỹ cũng yêu cầu chủ sở hữu mới phải tuân thủ những cam kết bảo mật mà Character.AI từng đưa ra, đồng thời bảo đảm người dùng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân.