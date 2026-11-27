Diễn đàn với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, các nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp, các đối tác công nghệ, đầu tư và các tổ chức liên quan. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.

Chủ động năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhu cầu điện tăng cao, nguồn cung năng lượng thế giới biến động, thời tiết khó lường cùng việc nhiều dự án điện không đảm bảo tiến độ đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm cung ứng điện.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, năng lượng không chỉ là vấn đề chi phí mà còn liên quan trực tiếp đến sự ổn định của hoạt động sản xuất, khả năng thực hiện đơn hàng, kế hoạch mở rộng đầu tư và năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Nami và các đối tác đã ký kết hai thỏa thuận hợp tác với VCBC và Capella Land, mở rộng cơ hội phát triển các dự án năng lượng phục vụ doanh nghiệp công nghiệp.

Đối với các khu công nghiệp, khả năng đáp ứng nhu cầu điện, chất lượng hạ tầng điện và khả năng tiếp cận nguồn điện sạch đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng trong thu hút đầu tư.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho biết, ngay trong tháng 5/2026, công suất cực đại đã đạt khoảng 3.300 MW, trong khi mức của 6 tháng đầu năm 2025 chỉ khoảng 2.600 MW. Dù nhu cầu tăng mạnh, chúng tôi vẫn bảo đảm cung cấp điện. Sau sáp nhập, áp lực phát triển tiếp tục tăng, song công tác điều hành, bảo đảm điện được thực hiện tốt hơn. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, sử dụng phòng sạch cũng khẳng định điện áp tại Bắc Ninh ổn định hơn.

Đến nay, Bắc Ninh đã phát triển được gần 400 MW điện mặt trời mái nhà. Theo tính toán tiềm năng điện mái nhà của địa phương còn rất lớn, chỉ riêng những công trình đã có mái, tiềm năng lắp đặt có thể đạt trên 10 GW, tương đương hơn 10.000 MW.

Nếu đầu tư và tối ưu tốt, điện mặt trời phục vụ sản xuất có thể hoàn vốn trong khoảng bốn năm; đối với hoạt động thương mại, thời gian có thể khoảng hai năm, bởi có thời điểm giá điện thương mại phải trả lên tới hơn 5.000 đồng/kWh.

“Đối với các nguồn điện nhỏ, phân tán, quan điểm Bắc Ninh là cố gắng cân đối, chủ động nguồn điện ngay tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nơi sử dụng. Ngoài điện mặt trời, có thể nghiên cứu kết hợp điện gió, trong đó có các dạng tua-bin phù hợp với đô thị, hạn chế tiếng ồn”, ông Phạm Văn Thịnh cho biết.

Theo ông Thịnh, Bắc Ninh đã phê duyệt một cụm công nghiệp theo mô hình tuần hoàn, kết hợp xử lý rác với một nhà máy giấy quy mô lớn. Trong mô hình này, hơi được tận dụng để sấy giấy; phần dư từ quá trình sản xuất giấy được đưa trở lại làm nhiên liệu đốt. Các khâu liên kết với nhau, tận dụng tối đa nguồn lực và chất thải.

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh phát biểu tại diễn đàn

“Bắc Ninh cũng đã được trung ương bổ 850 MW BESS. Với trách nhiệm quản lý, điều hành, chúng tôi xác định năm tới phải triển khai song song hai việc: phát triển điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ năng lượng. Hai giải pháp phải cùng được thực hiện thì mới đáp ứng được mục tiêu”, ông Thịnh nhấn mạnh và khẳng định Bắc Ninh sẽ xem xét đưa việc đầu tư điện mặt trời, BESS vào tiêu chí ưu tiên cấp điện, hạn chế mức độ điều tiết phụ tải đối với những doanh nghiệp đã chủ động đầu tư. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện mặt trời mái nhà và khuyến khích, chào đón các phương án và nguồn cung điện mới, nhất là các nguồn điện quy mô nhỏ.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lưu Hoàng Hà, Chủ tịch Nami Energy, chia sẻ: “Doanh nghiệp không chỉ là người sử dụng điện, mà còn có thể trở thành một phần của giải pháp năng lượng. Với những giải pháp phù hợp, doanh nghiệp vừa có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình, vừa đóng góp vào an ninh năng lượng và quá trình chuyển dịch năng lượng của đất nước. Chúng ta không thể quyết định tất cả những gì sẽ xảy ra trong mùa khô năm tới. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định mình sẽ chuẩn bị như thế nào ngay từ hôm nay.”

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp thống nhất, điện mặt trời mái nhà giúp bổ sung nguồn điện ngay tại nơi tiêu thụ; hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các giải pháp quản lý phụ tải giúp doanh nghiệp sử dụng điện linh hoạt hơn, tối ưu chi phí và giảm nhu cầu nhận điện từ lưới tại những thời điểm phù hợp.

Năng lượng phân tán không thay thế vai trò của hệ thống điện quốc gia, nhưng có thể đóng góp đáng kể vào việc bảo đảm cung ứng điện, giảm áp lực lên hệ thống điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, đặc biệt trong giai đoạn 2027–2030.

Việc mở rộng các lựa chọn năng lượng cho doanh nghiệp cũng góp phần củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến đầu tư và sản xuất dài hạn.

Nhiều giải pháp cho doanh nghiệp công nghiệp

Tại diễn đàn, Nami Energy đã giới thiệu hai nền tảng Nami Distributed Energy và Nami Utilities, Nami kết nối các giải pháp năng lượng tại nơi tiêu thụ với các lựa chọn tiếp cận nguồn điện tái tạo quy mô lớn.

Các giải pháp Nami tập trung phát triển bao gồm điện mặt trời mái nhà, BESS, mua bán điện trực tiếp (DPPA) qua đường dây kết nối riêng và qua lưới điện quốc gia, cùng các phương án quản lý, tối ưu sử dụng năng lượng.

Toàn cảnh diễn đàn

Bên cạnh đó, các diễn giả đã chia sẻ những góc nhìn thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị tư vấn, xúc tiến đầu tư và nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Đại diện VCBC nhấn mạnh vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong hội đồng với các đối tác công nghệ, thiết bị, kỹ thuật và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

Từ góc độ nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đại diện Capella Land chia sẻ về tầm quan trọng của việc chủ động dự báo phụ tải, chuẩn bị hạ tầng điện và tích hợp các giải pháp năng lượng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Tại Diễn đàn, Nami Energy đã phát động Chiến dịch Mùa khô 2027 với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, nhà phát triển khu công nghiệp, đơn vị kinh doanh hạ tầng điện và các đối tác công nghệ, đầu tư, tài chính.

Nguyễn Trung Anh – Giám đốc Phát triển kinh doanh trình bày các giải pháp cho nguồn điện phân tán

“Chiến dịch Mùa khô 2027” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp miền Bắc chủ động chuẩn bị và triển khai các giải pháp năng lượng, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng và những thách thức về cung ứng điện trong giai đoạn 2027–2030.

Thông qua chiến dịch, Nami và các đối tác sẽ đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, đánh giá nhu cầu năng lượng, khảo sát hạ tầng, xây dựng các phương án kỹ thuật – thương mại và thúc đẩy triển khai những dự án đủ điều kiện.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Nami và các đối tác đã ký kết hai thỏa thuận hợp tác với VCBC và Capella Land, mở rộng cơ hội phát triển các dự án năng lượng phục vụ doanh nghiệp công nghiệp.