Các đề tài tập trung vào nhiều lĩnh vực chuyên môn, hướng đến nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Trong đó, đáng chú ý có các nghiên cứu: Mô hình điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai; hiệu quả thông khí nhân tạo không xâm nhập trên bệnh nhân suy hô hấp cấp; đặc điểm giải phẫu đa giác Willis trên MRI mạch máu não không tiêm thuốc cản từ; phẫu thuật chấn thương cột sống cổ thấp - ngực cao có liệt tủy theo đường vào lối sau; điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng đinh chốt chống xoay với kỹ thuật ít xâm lấn.

Hội đồng chuyên môn trao giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, một số đề tài tập trung nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú; đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan; mô hình bệnh tật của một số bệnh ung thư thường gặp tại bệnh viện.

Theo TS.BS CKII Nguyễn Đăng Bảo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, nghiên cứu khoa học và cập nhật kiến thức chuyên môn có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phát triển các kỹ thuật chuyên môn. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được bệnh viện chú trọng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Hội nghị là diễn đàn để đội ngũ y, bác sĩ trao đổi học thuật, cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu các kết quả nghiên cứu và sáng kiến cải tiến chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đánh giá, xếp loại A đối với 16 đề tài và loại B đối với 6 đề tài.