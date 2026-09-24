UNESCO giới thiệu ba công cụ mới về đạo đức AI

Tại Diễn đàn, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giới thiệu ba công cụ mới nhằm hỗ trợ các quốc gia và tổ chức đánh giá, xây dựng chính sách và triển khai các giải pháp liên quan đến đạo đức AI.

Đại biểu tham dự Diễn đàn Toàn cầu lần thứ 4 của UNESCO về Đạo đức trong AI. (Nguồn: UNESCO)

Cập nhật công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng về AI

Công cụ Đánh giá Mức độ Sẵn sàng về AI (RAM) phiên bản 2.0 được UNESCO cập nhật theo hướng tăng tính thực tiễn và hỗ trợ hành động. Phiên bản mới mở rộng góc nhìn đánh giá, trong đó chú trọng hơn đến các vấn đề liên quan đến phụ nữ và người khuyết tật.

Cùng với RAM 2.0, UNESCO giới thiệu Bộ công cụ về AI và Môi trường, cung cấp hướng dẫn về các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động môi trường của hạ tầng AI, đồng thời khai thác tiềm năng của AI trong hỗ trợ bảo vệ đa dạng sinh học.

Công cụ thứ ba là tài liệu phân tích tổng hợp RAM Meta-Analysis, tổng hợp kết quả từ 55 báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về đạo đức trong AI của 55 quốc gia. Tài liệu cung cấp góc nhìn tổng hợp về những vấn đề đạo đức liên quan đến AI được ghi nhận qua các đánh giá tại các quốc gia này.

Việt Nam tham gia triển khai đánh giá mức độ sẵn sàng về AI

Năm năm sau khi 193 quốc gia thành viên UNESCO thông qua Khuyến nghị về Đạo đức trong AI, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 77 quốc gia hợp tác với UNESCO về xây dựng năng lực và chính sách AI, đồng thời là một trong 58 quốc gia triển khai công cụ RAM.

Việc tham gia các chương trình của UNESCO về đạo đức AI tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và hợp tác quốc tế trong xây dựng năng lực, chính sách và cơ chế quản trị AI, hướng tới bảo đảm AI được phát triển và sử dụng an toàn, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm.