Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện; đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại các tỉnh Bolykhamsai, Savannakhet, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào (AVILA) cùng một số kiều bào tiêu biểu.

Tại hội nghị, đại diện Tổng Lãnh sự quán đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết, bao gồm:

Quan điểm chỉ đạo: (i) Khẳng định NVNONN là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực chiến lược của quốc gia. (ii) Nâng tầm tư duy từ vận động, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế để kiều bào tham gia sâu hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước. (iii) Đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt không phương hại đến lợi ích quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Mục tiêu: Xây dựng cộng đồng kiều bào có địa vị pháp lý vững chắc, hòa nhập tốt; giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt Nam. Hoàn thiện các chính sách đột phá để kết nối, thu hút nguồn lực trí tuệ, kinh tế của NVNONN.

Nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai 7 nhóm nhiệm vụ nhằm: Đổi mới tư duy; hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng cộng đồng đoàn kết; phát huy nguồn lực kiều bào; giữ gìn bản sắc văn hóa; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; và kiện toàn bộ máy, cơ chế phối hợp thực hiện.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện Hội người Việt các tỉnh Bolykhamsai, Savannakhet và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào (AVILA) bày tỏ vui mừng, đánh giá ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với bà con kiều bào trong bối cảnh mới; đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị của bà con kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp tại địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là văn kiện có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng, kế thừa và phát triển Nghị quyết số 36, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tầm nhìn toàn diện và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới nói chung, cũng như bà con kiều bào tại Lào nói riêng; khẳng định khu vực Trung Lào giữ vị trí địa - kinh tế và chiến lược quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào.

Cộng đồng người Việt Nam tại đây có truyền thống cách mạng kiên cường, giàu lòng yêu nước và luôn gắn bó sắt son với Tổ quốc. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành trụ cột quan trọng nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Trên cơ sở thảo luận và ghi nhận ý kiến của các đại biểu, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Tổng Lãnh sự yêu cầu cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù địa bàn Trung Lào.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển - Hướng về Tổ quốc”, Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW tại Savannakhet đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho việc phát triển mới thực chất và sâu rộng cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Trung Lào, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.