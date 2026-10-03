Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, xứng đáng là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã thông tin khái quát đến cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 20/10-30/11 và được chia làm 2 đợt. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 44 dự án, cho ý kiến 1 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng đã thông tin kết quả giải quyết kiến nghị cử tri Quảng Ninh gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh thông tin khái quát đến cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: QUANG THỌ)

Sau khi nghe thông tin về Kỳ họp, đã có nhiều ý kiến của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, với các nội dung như: Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo kiểm soát giá cả các mặt hàng tiêu dùng của người dân; rà soát đồng bộ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP và các văn bản liên quan cho phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp; Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan, theo hướng đơn giản hóa hoặc miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với cá nhân nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ, diện tích không quá 5ha nhằm giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho người dân ổn định sinh kế; Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo rà soát, hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất phục vụ dự án theo hướng thống nhất, công bằng hơn đối với đất nông nghiệp giao và cho thuê...

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm. (Ảnh: QUANG THỌ)

Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá và nghiên cứu nâng mức phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động và chế độ kiêm nhiệm đối với đội ngũ cán bộ thôn phù hợp hơn với đặc thù địa bàn, tạo điều kiện để đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở và thực hiện tốt nhiệm vụ; kiến nghị bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý, xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo gian dối, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường mạng; đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng…

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Với những ý kiến của cử tri tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền trả lời, giải quyết của địa phương.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đồng chí nhấn mạnh Quảng Ninh đang bước vào chặng đường phát triển mới, đồng chí Quản Minh Cường khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, phản ánh đầy đủ tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến nghị trường.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, hành động quyết liệt, hiệu quả, cùng chung sức giữ vững đà phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.