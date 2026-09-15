U23 Việt Nam bất phân thắng bại U23 Kuwait

U23 Việt Nam cầm hòa U23 Kuwait ở trận ra quân ASIAD 2026.

Chiều ngày 15/9, U23 Việt Nam bước vào trận mở màn ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait. Cơ hội mở tỷ số tới với đội bóng áo đỏ ngay phút thứ 4 của trận đấu. Thanh Nhàn thoát xuống đáy biên và có đường căng ngang trả lại tuyến 2 để Quốc Cường bằng lên dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành đội bạn.

Ít phút sau, tiền đạo Lê Phát liên tiếp đưa bóng chạm cột dọc rồi xà ngang khung thành U23 Kuwait.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do cơn mưa lớn tại Nagoya nhưng U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt và không cho đối thủ có nhiều cơ hội lên bóng.

Phút 22, Alabdulsalam Montaser sút xa từ rìa cấm địa, bóng đi căng nhưng thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam cản phá thành công.

Tới phút 28, Thanh Nhàn thoát xuống thông minh và có cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, nhưng một lần nữa bóng lại chạm cột dọc khung thành Kuwait ra ngoài.

Phút 41, Việt Nam để mất bóng ở giữa sân, Alqaisi Talal thoát xuống, vượt qua Nguyên Hoàng và đối mặt với Văn Bình. Cầu thủ số 7 của Kuwait dứt điểm bằng chân trái vào góc gần, nhưng Văn Bình phản xạ xuất thần bằng chân, cứu thua cho U23 Việt Nam.

Ngay đầu hiệp hai, cú sút bóng trượt của Quốc Việt vô tình tạo ra cơ hội vô cùng ngon ăn cho Lê Phát. Tuy nhiên ở cự ly chỉ hơn 5m, tiền đạo của U23 Việt Nam lại sút bóng lên trời.

Nửa cuối hiệp hai, bộ đôi cầu thủ Lê Phát và Thanh Nhàn rời sân, nhường chỗ cho Ngọc Mỹ và Lê Văn Thuận.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 78, khi U23 Kuwait có được bàn thắng mở tỷ số dù không chơi hay hơn đối thủ. Bóng được treo vào vùng cấm địa U23 Việt Nam từ chấm đá phạt bên cánh trái theo hướng tấn công của U23 Kuwait và Al Matar chọn được điểm rơi, thực hiện pha đánh đầu đập đất khiến thủ môn Văn Bình 'bó tay'.

Tuy vậy, U23 Việt Nam cũng chỉ mất 3 phút để có được bàn thắng gỡ hòa. Văn Thuận thực hiện quả phạt góc và Ngọc Mỹ bật cao hơn tất cả, tung cú lắc đầu hiểm hóc làm tung lưới đối thủ.

Cuối trận, U23 Việt Nam có thêm vài cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, U23 Việt Nam và U23 Kuwait rời sân với tỷ số hòa 1-1.