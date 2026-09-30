Xác định 2 đội bóng vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

Hai tấm vé vào chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã chính thức được xác định sau loạt trận bán kết đầy kịch tính. Đương kim vô địch U23 Hàn Quốc và chủ nhà U23 Nhật Bản sẽ tranh tấm HCV sau những màn trình diễn đầy bản lĩnh.

Ở trận bán kết đầu tiên, U23 Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trước U23 Trung Quốc. Đội bóng trẻ Trung Quốc bất ngờ tạo lợi thế khi Wang Yudong mở tỷ số ở phút 22 sau pha bứt tốc và dứt điểm tinh tế.

U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Trung Quốc để vào chung kết - Ảnh AFC

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch ba kỳ ASIAD liên tiếp nhanh chóng được thể hiện. Phút 33, Lee Young Jun đánh đầu gỡ hòa từ tình huống phạt góc.

Sau giờ nghỉ, U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép và đến phút 82, Bae Jun Ho đánh đầu chính xác sau đường kiến tạo của đội trưởng Eom Ji Sung, ấn định chiến thắng 2-1, đưa đội bóng xứ Kim chi vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, U23 Nhật Bản trải qua màn rượt đuổi nghẹt thở với U23 Uzbekistan. HLV Go Oiwa bất ngờ thay toàn bộ 11 cầu thủ đá chính ở trận tứ kết, khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Uzbekistan tận dụng cơ hội để mở tỷ số phút 9 nhờ công Bakhromov.

Nhật Bản bế tắc trong phần lớn thời gian, nhưng nỗ lực không bỏ cuộc giúp họ gỡ hòa ở phút 88 nhờ cú đánh đầu của Ishibashi. Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội phải phân định bằng loạt luân lưu. U23 Nhật Bản giành chiến thắng 9-8 sau 10 lượt sút, qua đó giành quyền vào chung kết.

Trận tranh HCV ASIAD 20 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn của hai đội bóng trẻ hàng đầu châu lục, lúc 17h30 ngày 3/10 tới.