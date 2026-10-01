HLV Pakistan gửi thông điệp đầy tự tin trước trận gặp Việt Nam

Pakistan khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 0-4 trước Thái Lan. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nolberto Solano nhanh chóng vực dậy khi ngược dòng cầm hòa Philippines 2-2, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí thứ hai bảng đấu.

Kết quả này mang lại cú hích tinh thần đáng kể cho Pakistan trước màn chạm trán Việt Nam. Chia sẻ về mục tiêu của đội nhà, HLV Solano thể hiện quyết tâm ở lại giải đấu lâu nhất có thể. “Tôi không muốn phải trở về Pakistan vào cuối tuần này. Chúng tôi muốn ở lại đến hết giải và chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, nhà cầm quân người Peru nói.

HLV Nolberto Solano đặt niềm tin vào Pakistan trước trận gặp Việt Nam

HLV Solano thừa nhận Pakistan vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển bóng đá. Đội tuyển chưa có một hệ thống giải chuyên nghiệp ổn định như Việt Nam hay Philippines, khiến ban huấn luyện phải tìm kiếm những cầu thủ Pakistan đang thi đấu tại Anh và khu vực Scandinavia.

Dù vậy, chiến lược gia 52 tuổi cho rằng những hạn chế về điều kiện thi đấu không thể ngăn cản đội bóng hướng đến những kết quả tích cực. Ông muốn các học trò bước vào cuộc đối đầu với Việt Nam bằng tâm lý thoải mái nhất có thể.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, Solano dành sự tôn trọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Việt Nam vừa chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài sau khi để thua Thái Lan 0-2, nhưng theo Solano, điều đó không làm giảm đi sức mạnh của đội bóng đến từ Đông Nam Á.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hai đội. Pakistan hiện đứng hạng 198 thế giới, trong khi Việt Nam xếp thứ 99. Dẫu vậy, Solano cho rằng thứ hạng không quyết định tất cả trong bóng đá:

“Nếu giành chiến thắng trong các trận đấu, thứ hạng của chúng tôi chắc chắn sẽ được cải thiện. Mặc dù biết là sẽ rất khó khăn nhưng Pakistan không sợ bất kỳ đối thủ nào. Trong bóng đá, bạn luôn được phép mơ ước và không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.”

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trước Pakistan. Ảnh: VFF

Sau màn trình diễn đầy nỗ lực trước Philippines, Pakistan đang có thêm sự tự tin trước Việt Nam. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một kết quả thuận lợi để hướng đến vị trí thứ hai và cơ hội góp mặt trong trận tranh hạng ba. Trận đấu giữa Việt Nam và Pakistan sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 2/10 tại FIFA ASEAN Cup 2026.