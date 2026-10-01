Hacker vụ Man City lại tung tin chấn động

Hacker Rui Pinto tiết lộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã làm mọi thứ trong khả năng để giúp Man City và PSG thoát phạt cấm dự cúp châu Âu trong 2 năm. Ảnh: Der Spiegel.

Trong tiết lộ mới nhất vào rạng sáng ngày 1/10, hacker Rui Pinto, người giữ nhiều tài liệu mật từng gây chấn động thế giới bóng đá tiết lộ chính Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lạm dụng quyền lực của mình khi còn là Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) để giúp Man City và PSG thoát phạt cấm dự cúp châu Âu trong 2 năm. Bài đăng trên tài khoản X đã được xác minh chính chủ của người này. Sau đó, thông tin được tờ Der Spigel của Đức dẫn lại.

"Vào năm 2014, có một người đàn ông đã nhận thức được những bất thường liên quan đến Manchester City. Người đàn ông đó giờ đây đang lãnh đạo FIFA.

Gianni Infantino khét tiếng, khi đó là Tổng Thư ký UEFA, đã lạm dụng quyền lực của mình, chia sẻ các tài liệu mật và khéo léo vượt qua Phòng Điều tra, làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo rằng cả Man City lẫn PSG chỉ nhận được một khoản phạt, tránh được cuộc điều tra sâu hơn có thể dẫn đến lệnh cấm tham dự Champions League.

Dựa trên những hành động của ông ấy với tư cách Tổng Thư ký UEFA và gần đây hơn là Chủ tịch FIFA, tôi chỉ có thể nói, theo ý kiến khiêm tốn của mình, rằng Gianni Infantino đã trở thành một ung nhọt của bóng đá và không nên có chỗ đứng trong tương lai của môn thể thao này", Rui Pinto viết.

Tháng 2/2020, Man City bị phát hiện "vi phạm nghiêm trọng" các quy định về luật công bằng tài chính trong giai đoạn 2012-2016. Mọi chuyện bắt đầu khi Rui Pinto tiết lộ những tài liệu nội bộ của đội bóng nước Anh cho truyền thông.

UEFA sau đó phán quyết đội bóng nước Anh chịu án phạt cấm thi đấu 2 năm và phải nộp phạt 30 triệu euro.

Tuy nhiên, đáng tiếc khi UEFA sau đó đã nhận "đòn đánh" quá đau từ Man City khi tòa án Trọng tài thể thao (CAS) thông báo hủy bỏ án phạt. Số tiền phạt 30 triệu euro mà UEFA tuyên với CLB này cũng được giảm xuống còn 10 triệu euro.

Cuộc điều tra của tờ báo nổi tiếng nước Đức Spiegel về sự gian lận của Man City với Luật công bằng tài chính (FFP) cho thấy CLB này đã bắt đầu mọi thứ từ năm 2013.

Đến năm 2018, UEFA mới thật sự vào cuộc và sau những cuộc điều tra gây tranh cãi vì bị đánh giá nhuốm màu thiên kiến, tổ chức này mới trừng phạt Man City.

Trong phán quyết của mình, CAS khẳng định khoảng thời gian 5 năm từ lúc Man City bắt đầu vi phạm đến khi UEFA điều tra cũng là cơ sở để tổ chức này bác bỏ án phạt cấm thi đấu cúp châu Âu 2 năm của CLB nước Anh.