Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành Huy chương Đồng tại ASIAD 20

Bước vào bán kết sau những màn thể hiện tích cực ở vòng bảng, tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Trong ván đấu đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam tạo ra thế trận khả quan, đặc biệt ở giai đoạn giữa trận khi có thời điểm dẫn trước đối thủ về số mạng hạ gục và lượng vàng.

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam khép lại ASIAD 2026 với tấm Huy chương Đồng.

Tuy nhiên, Việt Nam không thể tận dụng lợi thế để kết thúc ván đấu. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 25 khi Đài Bắc Trung Hoa kiểm soát thành công Baron, qua đó giành lại quyền chủ động. Dù tuyển Việt Nam nỗ lực đáp trả bằng một số tình huống giao tranh, việc để đối phương chiếm ưu thế ở những mục tiêu lớn khiến thế trận nhanh chóng đảo chiều.

Tận dụng sức mạnh từ Baron, Đài Bắc Trung Hoa gia tăng sức ép và kết thúc ván đầu tiên sau hơn 27 phút, qua đó vươn lên dẫn 1-0.

Sang ván hai, cục diện trở nên khó khăn hơn với đại diện Việt Nam. Đài Bắc Trung Hoa chủ động gây sức ép ngay từ giai đoạn đi đường, từng bước tạo khoảng cách về số mạng hạ gục, lượng vàng và công trình. Trước khả năng kiểm soát bản đồ chặt chẽ của đối thủ, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công.

Khoảng cách tiếp tục được nới rộng khi Đài Bắc Trung Hoa kiểm soát tốt các mục tiêu quan trọng và hạn chế cơ hội giao tranh của Việt Nam. Đại diện Đài Bắc Trung Hoa sau đó khép lại ván hai, hoàn tất chiến thắng 2-0 để giành quyền vào chung kết.

Dừng bước tại bán kết, tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành Huy chương Đồng tại ASIAD 2026. Thành tích này cũng giúp đội tuyển cải thiện kết quả so với vị trí thứ tư tại ASIAD Hàng Châu 2022.

Tấm Huy chương Đồng là phần thưởng cho hành trình nỗ lực của các tuyển thủ, đồng thời mang đến thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam tiếp tục cạnh tranh với những nền Esports hàng đầu châu lục.