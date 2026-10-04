Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức, theo quy mô giải thể thao quần chúng cấp tỉnh mở rộng. Đáng chú ý, trong số các vận động viên tham gia có khoảng 100 nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước.

500 nhà báo, vận động viên cùng chinh phục con đường đá cổ PaVi ở Lai Châu.

Các vận động viên tranh tài ở ba cự ly gồm 5km, 11km và 22km, trong đó, cự ly 22km có nội dung dành riêng cho nhà báo, phóng viên.

Từ sáng sớm, khu vực bản Sin Suối Hồ đã rộn ràng không khí ngày hội. Đúng 6h, các vận động viên cự ly 22km và 11km xuất phát; đến 8h, các vận động viên cự ly 5km bắt đầu hành trình. Riêng xã Sin Suối Hồ huy động khoảng 200 vận động viên tham gia cự ly 5km, tạo không khí sôi nổi và thu hút đông đảo người dân địa phương cổ vũ.

Điểm nhấn của giải là cung đường thi đấu gắn với con đường đá cổ PaVi và không gian du lịch Sin Suối Hồ.

Trên hành trình, các vận động viên không chỉ thử thách sức bền mà còn có cơ hội khám phá cảnh quan núi rừng, bản làng vùng cao và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Lai Châu.

Để bảo đảm giải diễn ra an toàn, Ban Tổ chức đã khảo sát thực địa, xây dựng phương án tổ chức theo từng cự ly; bố trí các điểm tiếp nước, y tế, trọng tài, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn và hệ thống biển chỉ dẫn.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên được triển khai trên toàn tuyến.

Các vận động viên tranh tài ở ba cự ly gồm 5km, 11km và 22km. Trong đó, cự ly 22km có nội dung dành riêng cho nhà báo, phóng viên.

Cùng với hoạt động thi đấu, giải còn là dịp quảng bá du lịch địa phương. Người dân Sin Suối Hồ mặc trang phục truyền thống, cắm cờ Tổ quốc và tham gia cổ vũ; các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng được giới thiệu tới vận động viên và du khách.

Thông qua giải đấu, hình ảnh Sin Suối Hồ, con đường đá cổ PaVi và vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa Lai Châu được quảng bá rộng rãi hơn.

Đây cũng là hoạt động góp phần kết nối thể thao với du lịch, từng bước xây dựng “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi” trở thành sản phẩm thể thao - du lịch đặc trưng, thu hút du khách và các vận động viên trong, ngoài tỉnh.