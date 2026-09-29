Bé trai lớp 3 bị cổng đè đứt tay: Hàng trăm người sẵn sàng hiến máu

Ca phẫu thuật "đặc biệt"

Ngày 29/9, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc bệnh nhi T.Đ.T. (học sinh lớp 3, trú Hà Tĩnh) sau ca phẫu thuật "đặc biệt" nhằm duy trì tuần hoàn cho bàn tay bị đứt lìa do tai nạn.

Theo bệnh viện, T. được chuyển đến bệnh viện chiều 28/9 trong tình trạng chấn thương rất nặng. Bàn tay bị đứt rời, phần cẳng tay dập nát nghiêm trọng, mất đoạn.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện tổ chức hội chẩn giữa các ê-kíp cấp cứu, phẫu thuật và gây mê hồi sức để đánh giá tổn thương, tìm phương án xử trí. Các bác sĩ sau đó khẩn trương đưa bệnh nhi vào phẫu thuật.

Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, cho biết phần cẳng tay của bệnh nhi bị dập nát quá nặng, không thể nối trực tiếp bàn tay vào cẳng tay.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành xử lý phần mô dập nát, sau đó chuyển vị bàn tay bị đứt lìa, ghép tạm vào vùng cẳng chân để tận dụng hệ thống mạch máu tại đây duy trì tưới máu cho bàn tay.

Bàn tay của bệnh nhi được thực hiện nối vào chân.

Theo bác sĩ Quyết, đây là phương án nuôi chi thể tạm thời. Khi phần cẳng tay ổn định, các tổn thương được kiểm soát, các bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá để thực hiện phẫu thuật tái tạo, đưa bàn tay trở lại vị trí cũ. Đây là kỹ thuật vi phẫu đặc biệt phức tạp, lần đầu tiên được thực hiện tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Bệnh viện cũng cho biết thêm, sau phẫu thuật, bàn tay được ghép tạm vào vùng cẳng chân của bệnh nhi đã hồng ấm, tưới máu tốt, huyết động ổn định.

Sẵn lòng hỗ trợ những người muốn đến bệnh viện hiến máu

Do mất nhiều máu trong tai nạn và quá trình phẫu thuật, bệnh viện đã liên hệ Trung tâm Huyết học - Truyền máu để bổ sung hơn 1 lít máu phục vụ cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức cho bệnh nhi.

Trong lúc con được cấp cứu, gia đình bệnh nhi T. cũng kêu gọi hiến máu do lo ngại nguồn máu dự trữ tại bệnh viện hạn chế. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ trên các nhóm cộng đồng ở Hà Tĩnh và Nghệ An.

Hàng trăm người có cùng nhóm máu B với bệnh nhi đã bày tỏ sẵn sàng đến bệnh viện hiến máu khi cần. Nhiều người ở quê nhà Hương Khê và các địa phương lân cận cũng tìm cách hỗ trợ việc đi lại cho những người muốn đến bệnh viện.

Bác sĩ nối tạm bàn tay đứt lìa vào chân, duy trì tuần hoàn.

Theo gia đình, đến ngày 29/9, T. đã được truyền đủ lượng máu cần thiết cho quá trình điều trị trước mắt. Tuy nhiên, trong những ngày tới, bệnh nhi vẫn có thể cần tiếp tục được theo dõi và bổ sung máu tùy diễn biến sức khỏe.

Sự hỗ trợ của cộng đồng phần nào giúp gia đình giảm bớt áp lực trong thời điểm con trai phải trải qua ca phẫu thuật đặc biệt và hành trình điều trị còn kéo dài.

Các bác sĩ tham gia hiến máu cứu cháu bé. Ảnh: BVCC

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, xe cẩu do ông Đ. điều khiển lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê thì xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập. Đúng lúc này, một phụ nữ chở bé N.D.T. (học sinh lớp 3) bằng xe máy đi qua, khiến em bị cổng đè trúng, đứt lìa bàn tay. Do tổn thương nặng, các bác sĩ phải nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì tuần hoàn. Khi phần tay ổn định, ê-kíp sẽ tiếp tục phẫu thuật nối trở lại. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.