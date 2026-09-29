Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

Ngày 29/9, đại diện Sở Y tế Thành TPHCM xác nhận, trước đó sở tiếp nhận báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định về trường hợp người bệnh W.D.J., sinh năm 1961, quốc tịch Australia, được chuyển đến bệnh viện ngày 20/9/2026 trong tình trạng nặng sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã tiến hành xác minh tại Bệnh viện Quốc tế City, kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ bệnh án và các nội dung liên quan đến quá trình khám, phẫu thuật, theo dõi và điều trị người bệnh. Bệnh viện Quốc tế City đã báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để Sở Y tế xem xét.

Theo hồ sơ và báo cáo của Bệnh viện Quốc tế City, ngày 04/9, người bệnh được phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực và xuất viện ngày 05/9. Đến ngày 09/9, người bệnh tiếp tục nhập viện để thực hiện hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng. Hồ sơ ghi nhận người bệnh có một số yếu tố nguy cơ gồm tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ, có sử dụng máy CPAP tại nhà. Trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật, người bệnh xuất hiện khó thở, chướng bụng và đau tăng dần. Qua thăm khám và đánh giá, người bệnh được phát hiện thủng túi thừa đại tràng sigma, viêm phúc mạc khu trú và được phẫu thuật cấp cứu ngày 19/9/2026.

Sau phẫu thuật cấp cứu, tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến nặng, Bệnh viện Quốc tế City đã hội chẩn với ê-kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, triển khai hồi sức tích cực, thực hiện can thiệp VV-ECMO tại giường và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Mặc dù đã được tích cực điều trị nhưng ngày 22/9, bệnh nhân tử vong.

Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị người bệnh; đồng thời mời các chuyên gia thuộc lĩnh vực ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ tham gia đánh giá, tư vấn chuyên môn. Trên cơ sở kết quả báo cáo, đánh giá, trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, Sở Y tế sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp, cung cấp thông tin và tài liệu cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Từ trường hợp trên, đại diện Sở Y tế TPHCM lưu ý phẫu thuật thẩm mỹ là hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có can thiệp phẫu thuật, có thể phát sinh các nguy cơ, biến chứng liên quan đến phẫu thuật, gây mê hồi sức và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh. Đối với người có bệnh nền hoặc các yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, hô hấp..., việc khai thác đầy đủ tiền sử và đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe trước phẫu thuật có vai trò quan trọng trong lựa chọn chỉ định, phương pháp can thiệp phù hợp và bảo đảm an toàn người bệnh.

Sở Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ chủ động rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy trình chuyên môn liên quan đến đánh giá trước phẫu thuật, chỉ định và phương pháp phẫu thuật, gây mê hồi sức, theo dõi hậu phẫu, xử trí cấp cứu, hội chẩn, chuyển tuyến và tư vấn, giải thích cho người bệnh, thân nhân. Các cơ sở cần đặc biệt lưu ý việc đánh giá đầy đủ yếu tố nguy cơ trước phẫu thuật; theo dõi chặt chẽ diễn biến hậu phẫu nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường; chủ động hội chẩn và chuyển người bệnh đến cơ sở có năng lực chuyên môn phù hợp khi tình trạng vượt quá khả năng xử trí.