Phối hợp, tăng cường giám sát ca bệnh sốt xuất huyết

Bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sốt xuất huyết tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Trước tình hình này, ngành Y tế tỉnh đang phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát ca bệnh, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh trong cộng đồng.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 5.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 1,19 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.661 ca). Trong số này có hơn 30 trường hợp bệnh nặng và đã có 2 trường hợp tử vong. Ngành Y tế đã ghi nhận, xử lý hơn 3.000 ổ dịch, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, ca bệnh sốt xuất huyết được ghi nhận ở cả trẻ em và người lớn. Bác sĩ chuyên khoa II Trần Chí Công, Trưởng khoa Nhi cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết trong quý III/2026, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, trong khi số ca bệnh nặng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, do đang trong mùa mưa, tình hình sốt xuất huyết được dự báo có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Bác sĩ Trần Chí Công khuyến cáo, đối với trẻ em, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám nếu trẻ sốt từ 2 ngày trở lên để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đối với những trường hợp sốt xuất huyết mức độ nhẹ được chỉ định theo dõi tại nhà, phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo như trẻ lừ đừ, ít chơi, nôn ói nhiều, đau bụng nhiều hoặc tay chân lạnh.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế. Việc phát hiện sớm, xử trí kịp thời và điều trị đúng phác đồ giúp phần lớn trường hợp sốt xuất huyết được kiểm soát tốt. Ngược lại, nếu đưa trẻ đến cơ sở y tế muộn, bệnh có thể diễn tiến thành sốc sâu, sốc kéo dài, tổn thương hoặc suy đa cơ quan, gây khó khăn cho điều trị, một số trường hợp nặng cần lọc máu và có thể dẫn đến tử vong.

Lực lượng y tế cơ sở đến nhà người dân tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Qua ghi nhận thực tế, sốt xuất huyết không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà người lớn cũng có thể mắc bệnh và diễn tiến nặng. Tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nhiều trường hợp người lớn được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, qua đó hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.

Anh Mai Minh Hà (xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trước đó hơn một tuần, gia đình có người thân mắc sốt xuất huyết. Vì vậy, khi xuất hiện triệu chứng sốt, run người, anh chủ động đến cơ sở y tế thăm khám và xét nghiệm.

Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, sức khỏe của anh đang dần ổn định. Sau quá trình điều trị, anh Hà cho biết đã ý thức rõ hơn tầm quan trọng của việc phòng bệnh để chủ động bảo vệ sức khỏe. Gia đình sẽ chú trọng vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước, hạn chế nơi muỗi sinh sản để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên.

Trước nguy cơ sốt xuất huyết có khả năng tiếp tục gia tăng trong cao điểm mùa mưa, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đang tăng cường giám sát ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức dập dịch diện rộng tại những địa bàn có nguy cơ lan rộng và tiếp tục triển khai chiến dịch diệt lăng quăng ở các địa phương.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Bé Hai, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương có số ca mắc cao triển khai các biện pháp kiểm soát dịch, đồng thời chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất và thuốc diệt muỗi để sẵn sàng hỗ trợ những địa bàn có nguy cơ cao.

Trung tâm cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại các xã, Trạm Y tế và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, chủ động kinh phí, vật tư, nhân lực để thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Trung tâm phối hợp với các đội phòng, chống dịch cơ động của Trạm Y tế xã tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và khống chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Cùng với các giải pháp chuyên môn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết năm 2026, tập trung nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh.

Ngành y tế vận động mỗi gia đình thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước, úp lật dụng cụ chứa nước không sử dụng, đậy kín lu chứa nước để hạn chế nơi muỗi sinh sản và phát triển. Người dân cần tăng cường các biện pháp phòng muỗi phù hợp, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong các đợt phun hóa chất và chủ động tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết, góp phần hạn chế nguy cơ mắc bệnh và dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.