Tưởng thoát vị đĩa đệm, người phụ nữ 62 tuổi liệt tứ chi vì hội chứng Guillain-Barré

Hình ảnh người bệnh điều trị tại Khoa Thần kinh. (Ảnh: BVCC)

Người bệnh nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi, tê bì, mất phản xạ gân xương. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy biểu hiện bệnh không phù hợp với diễn biến thông thường của bệnh lý cột sống, đồng thời nghĩ nhiều đến bệnh lý thần kinh ngoại biên.

Người bệnh được chỉ định khảo sát điện sinh lý thần kinh và xét nghiệm dịch não tủy. Kết quả xác định hội chứng Guillain-Barré - một bệnh lý thần kinh ngoại biên cấp tính có thể tiến triển nhanh, gây yếu, liệt vận động, rối loạn cảm giác, rối loạn nuốt và ảnh hưởng đến cơ hô hấp.

Trong những trường hợp nặng, bệnh có thể khiến người bệnh suy hô hấp, phải thở máy nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngay sau khi được chẩn đoán, người bệnh được điều trị bằng phương pháp thay huyết tương (PEX) tại Đơn vị Cấp cứu Thần kinh, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Sau 5 lần thay huyết tương, sức cơ của người bệnh cải thiện rõ rệt, cơ lực từ 2/5 lên 4+/5. Khả năng vận động và cảm giác phục hồi nhanh chóng, giúp người bệnh tránh được nguy cơ phải thở máy.

Theo các bác sĩ, kết quả này có vai trò quan trọng của việc nhận diện đúng nguyên nhân, chẩn đoán sớm và triển khai kịp thời phương pháp điều trị chuyên sâu.

Ở người trung niên và cao tuổi, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm là những bệnh lý thường gặp. Tuy nhiên, việc phát hiện bất thường trên hình ảnh cộng hưởng từ cột sống không đồng nghĩa những tổn thương này là nguyên nhân gây yếu tứ chi hoặc rối loạn cảm giác.

Do đó, chẩn đoán cần dựa trên sự kết hợp giữa tiền sử, bệnh sử, thăm khám thần kinh và các phương pháp cận lâm sàng phù hợp, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh học.

Đặc biệt, nếu tình trạng yếu cơ xuất hiện và tiến triển nhanh, tăng dần, lan từ chi dưới lên chi trên, kèm theo rối loạn cảm giác, nuốt khó, nói khó hoặc khó thở, cần nghĩ đến các bệnh lý thần kinh khác ngoài tổn thương cột sống.

Những biểu hiện này có thể liên quan tổn thương tủy sống, rễ thần kinh, dây thần kinh ngoại biên hoặc rối loạn dẫn truyền thần kinh-cơ. Trong đó, hội chứng Guillain-Barré là một trong những bệnh lý cần được nhận diện sớm bởi diễn biến có thể nhanh chóng chuyển nặng.

Khi xuất hiện yếu tứ chi tiến triển, đặc biệt kèm rối loạn cảm giác, nuốt khó hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa Thần kinh sớm. Việc xác định đúng nguyên nhân giúp lựa chọn các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, qua đó tăng khả năng hồi phục và hạn chế di chứng thần kinh.