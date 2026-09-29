Mệt mỏi khi bạn đời luôn đóng vai 'nạn nhân tội nghiệp'

Ảnh minh họa: Freepik

Khi tha thứ bị biến thành tội lỗi

Anh Ngọc Minh trầm tính, thương vợ theo cách lặng lẽ, nhẫn nhịn và chu toàn. Dù lương tháng 25 triệu đồng chẳng dư dả gì giữa đất Hà Nội, anh vẫn chắt góp gửi hết cho vợ lo tương lai. Khi biến cố xảy ra - vợ lỡ phản bội rồi chính cô bị người ta ruồng bỏ - anh vẫn mở lòng tha thứ. Anh gom góp, vay mượn trả nợ cho vợ, tự dặn mình không bao giờ nhắc lại chuyện cũ để cô đỡ mang cảm giác tội lỗi.

Nhưng sự bao dung của anh không đổi lại sự thức tỉnh. Với một người ái kỷ, sự vị tha ấy lại bị biến dạng thành cái cớ để họ đóng vai nạn nhân: Tự thấy mình tội nghiệp vì phải gắn bó với một người chồng chưa đủ tốt.

Mọi chuyện chỉ thật sự vỡ ra khi hai vợ chồng tính chuyện mua nhà. Thấy giá nhà quá cao, anh Minh chủ động bàn với vợ chọn căn nhỏ vừa túi tiền để giảm áp lực tài chính. Thế nhưng với vợ anh, điều đó lại biến anh thành kẻ "ngu ngốc, nhu nhược và bất tài". Cô nhắn tin kể khổ với bạn bè, đóng vai người vợ tội nghiệp vì lấy phải người chồng bất tài. Cô kể công cả việc về quê lo việc cho nhà chồng, rồi trách nhà chồng vô tình, dù số ngày làm dâu của cô chẳng được bao nhiêu.

Với cô, việc mình từng sai lầm hay thái độ coi thường chồng hôm nay đều là lỗi do anh không đủ giỏi giang. Sự bao dung của anh Minh vô tình thành cớ để vợ tự cho mình quyền được sống ích kỷ. Anh chua xót nhận ra: Dù mình có hy sinh đến đâu, trong mắt một người luôn chọn làm nạn nhân, anh vẫn mãi là nguyên nhân cho mọi nỗi khổ của cô ấy.

Khi sự kiểm soát khoác áo "người bị tổn thương"

Nếu tổn thương của anh Minh tích tụ lặng lẽ qua thời gian, thì chị Lan lại bị hành hạ mỗi ngày bởi người chồng luôn biết cách biến mọi lỗi sai của mình thành sự vô ơn của vợ.

Trong mắt người ngoài, chồng chị là hình mẫu lý tưởng: Lịch thiệp, chu đáo và biết nghĩ cho gia đình. Nhưng khi trở về nhà, anh lại biến thành một con người khác. Bao nhiêu áp lực ngoài xã hội anh trút hết lên đầu vợ con. Ngồi chung bàn ăn với bạn bè, anh công khai miệt thị chị nuôi con không tốt, cố tình làm chị mất mặt để tôn bản thân lên.

Ngày chị Lan quyết định ngừng cam chịu để tự bảo vệ mình, anh lập tức chuyển sang chiến thuật mới: Làm "người chồng tội nghiệp bị cắm sừng". Chỉ thấy chị ăn mặc gọn gàng hơn hay vô tình bị mụn rộp ở môi, anh liền quy chụp chị có người khác. Anh tự nghĩ ra kịch bản rồi tự dằn vặt, bắt chị thức trắng đêm phân bua cho những ngờ vực vô lý. Mặc cho chị mệt nhoài vì lịch làm việc đến 2,3 giờ sáng, anh hoàn toàn phớt lờ, chỉ mải mê vỗ về cái tôi "đang bị tổn thương" của chính mình.

Ảnh minh hoạ: Freepik

Đỉnh điểm của sự vô lý là khi anh lôi cả đứa con nhỏ mới vào lớp 1 vào cuộc cãi vã. Thấy con viết chữ xấu, anh quát mắng rồi nặng lời: "Con coi thường bố giống như đứa sinh ra con đúng không?". Anh cố tình khoác lên mình bộ dạng nạn nhân bị xem thường, rồi lấy cớ đó để tiếp tục trút giận lên hai mẹ con. Giây phút ấy, chị Lan chua chát nhận ra: Tiếng xe máy của chồng về nhà mỗi chiều không còn mang lại bình yên, mà chỉ kéo theo những phập phồng, sợ hãi.

Theo các chuyên gia tâm lý, sống cùng một người luôn đóng vai nạn nhân và đổ lỗi, cái giá đắt nhất phải trả không chỉ là những giọt nước mắt hay những đêm mất ngủ. Tàn nhẫn hơn, họ sẽ bào mòn lòng tự trọng, khiến bạn tự nghi ngờ giá trị của chính mình và luôn sống trong cảm giác dằn vặt không hồi kết.