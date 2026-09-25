Từ điểm tựa đến sinh kế

Từ một điểm tựa

Nguyễn Tường Vi, học sinh lớp 8A, Trường THCS Như Xuân sinh ra trong một gia đình nghèo. Hàng tháng, em đều phải đi viện để điều trị bệnh tan máu bẩm sinh, việc học của em cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn.

Nhưng ở trường, Vi luôn nhận được sự quan tâm của thầy cô và bạn bè. Sự động viên, chăm sóc ấy giúp em tiếp tục việc học, không để hoàn cảnh gia đình trở thành rào cản trên hành trình đến trường.

“Nhà con hộ nghèo, em được các thầy cô, bạn bè yêu quý, chăm sóc, rất yêu thương con... con sẽ cố gắng khỏe mạnh hơn, học tập tốt hơn”, Tường Vi chia sẻ.

Nguyễn Tường Vi trong giờ học.

Với Vi, điểm tựa trước hết là sự yêu thương và đồng hành. Còn với những gia đình đang loay hoay tìm cách cải thiện cuộc sống, điểm tựa có thể bắt đầu từ một nguồn lực cụ thể để họ có cơ hội làm ăn.

Năm 2020, gia đình chị Lê Thị Phương ở xã Như Xuân thuộc diện hộ cận nghèo. Từ 100 triệu đồng vốn ưu đãi dành cho hộ cận nghèo, chị đầu tư nuôi gà, dê và thỏ. Nguồn vốn mở ra cơ hội, nhưng để có được sinh kế ổn định, chị Phương phải tự tìm cách tổ chức sản xuất, chăm sóc vật nuôi và duy trì mô hình. Từ 40 con ban đầu, đến nay mô hình chăn nuôi của gia đình đã ổn định, chị cũng đã thoát nghèo.

Chị Lê Thị Phương chia sẻ: “Hiện nay, mô hình chăn nuôi của tôi đã cho thu nhập ổn định hàng tháng. Vì thế, tôi mong các phụ nữ yếu thế hãy nỗ lực để phát triển kinh tế, nuôi sống cho gia đình và chăm lo cho con. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bản thân để các chị em phụ nữ được thoát nghèo như tôi”.

Điều đáng quý là từ chỗ là người cần được hỗ trợ, chị Phương đã có thể tự tạo sinh kế cho gia đình và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.

Chị Lê Thị Phương và các con chăm sóc đàn gia cầm.

Khi điểm tựa trở thành sinh kế

Không phải hộ nghèo, cận nghèo nào cũng có điều kiện phát triển sản xuất tại gia đình. Với nhiều lao động, một việc làm ổn định ngay tại quê nhà lại là cơ hội thiết thực để thay đổi cuộc sống.

Trước đây, anh Lê Xuân Đức, một lao động thuộc hộ cận nghèo ở xã Như Xuân, phải đi làm ăn xa. Khi Công ty TNHH May mặc Như Xuân thành lập trên địa bàn, anh có cơ hội tìm được việc làm ngay tại quê hương.

Hai năm gắn bó với công việc đã giúp anh có thu nhập ổn định, đồng thời có điều kiện ở gần bố mẹ, chăm lo cho con cái.

“Tôi gia đình cận nghèo, trước đi làm ăn xa, nay có doanh nghiệp về xã Như Xuân tôi được làm gần nhà, gần bố mẹ, chăm con cái, thu nhập ổn định. Đi làm ở đây được 2 năm, giờ thoát nghèo, có tiền cho con cái sinh hoạt, đóng học phí đầy đủ”, anh Đức cho biết.

Tại xã Như Xuân, sự phát triển của các doanh nghiệp may mặc, giày da và một số ngành sản xuất đang tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Theo bà Đỗ Thị Hương, quản lý nhân sự Công ty TNHH May mặc Như Xuân, doanh nghiệp đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho 400 công nhân ở xã Như Xuân và các xã lân cận. Đồng thời, công ty luôn chú trọng đầu tư máy móc hiện đại để đáp ứng nhu cầu của đối tác và nâng cao thu nhập của người lao động, giúp người lao động có thu nhập ổn định, yên tâm gắn bó.

Ở góc độ địa phương, tạo việc làm tại chỗ cũng là một hướng được quan tâm để mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân.

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Như Xuân cho biết, các doanh nghiệp phát triển trên địa bàn, đặc biệt là may mặc, giày da, tạo việc làm tương đối ổn định cho lao động địa phương. Thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng/người/tháng, nếu tăng ca có thể đạt từ 15 đến 19 triệu đồng. Địa phương cũng quan tâm hỗ trợ công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Anh Lê Xuân Đức trong ca làm việc tại Công ty TNHH May mặc Như Xuân.

Từ những câu chuyện ở Như Xuân, có thể thấy điểm tựa với mỗi người không giống nhau. Với Tường Vi, đó là sự đồng hành để em tiếp tục học tập. Với chị Phương, đó là nguồn vốn để bắt đầu sản xuất. Còn với anh Đức, đó là một công việc ổn định ngay tại quê hương.

Quan trọng là những điểm tựa ấy không dừng lại ở sự hỗ trợ ban đầu. Khi được trao đúng lúc và phù hợp với nhu cầu, chúng có thể mở ra cơ hội để người dân tự tạo thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.

Từ điểm tựa đến sinh kế vì thế không phải là một bước chuyển ngay lập tức, mà là một hành trình. Ở đó, nguồn lực được trao chỉ là điểm bắt đầu; còn cách người dân nắm lấy cơ hội, tổ chức cuộc sống và tạo ra giá trị từ chính sức lao động của mình mới là điều quyết định sức bền của quá trình thoát nghèo.