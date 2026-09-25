Xã Cẩm Trung kết nối, đỡ đầu 11 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 25/9, UBND xã Cẩm Trung tổ chức chương trình trao Quỹ “Đỡ đầu cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo xã cùng các cơ quan, đơn vị, trường học và các em được nhận đỡ đầu.

Qua rà soát, trên địa bàn xã Cẩm Trung hiện có 136 trẻ mồ côi. Đây là những trường hợp cần được quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và từng bước ổn định cuộc sống.

Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, UBND xã Cẩm Trung đã tích cực rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của các em, đồng thời kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay thực hiện chương trình “Đỡ đầu cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn”. Theo đó, UBND xã Cẩm Trung, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trạm Y tế xã, Hội Doanh nghiệp và doanh nhân xã Cẩm Trung cùng các trường mầm non, tiểu học và THCS Cẩm Trung, mỗi đơn vị nhận đỡ đầu một trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị nhận đỡ đầu đã trao biểu trưng hỗ trợ 11 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung và đại diện các đơn vị nhận đỡ đầu trao biểu trưng hỗ trợ cho các cháu trẻ mồ côi.

Chương trình triển khai từ tháng 9/2026 và thực hiện thường xuyên trong các năm tiếp theo. Đây là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Qua kết nối của xã Cẩm Trung, có 11 trẻ mồ côi trên địa bàn được nhận đỡ đầu dịp này.

Chương trình “Đỡ đầu cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Sự đồng hành này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất mà còn mang đến cho các em thêm sự động viên, niềm tin và nghị lực để tiếp tục cố gắng trong học tập, rèn luyện.

Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, xã Cẩm Trung tiếp tục rà soát các trường hợp trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để không bỏ sót những trường hợp thực sự cần được quan tâm.