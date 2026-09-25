Trung thu thắm tình xuôi ngược

Nhiều phần quà được Đoàn phường Tam Kỳ trao tặng các em nhỏ vùng cao Trà Tập. Ảnh: THIỆN TÙNG

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp, hơn 700 học sinh đã cùng hòa mình vào Ngày hội “Vui hội trăng rằm”. Không khí Trung thu thêm phần rộn ràng, náo nhiệt với các tiết mục văn nghệ, giao lưu, múa lân và phần thi trưng bày mâm cỗ.

Những mâm cỗ được các lớp chuẩn bị chu đáo theo chủ đề quê hương, đất nước và tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu. Qua hoạt động trải nghiệm này, các em không chỉ tìm thấy niềm vui trong ngày hội mà còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sự phối hợp và tự tin thể hiện năng khiếu.

Em Hồ Thị Thảo Ly (lớp 5/1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp) chia sẻ: “Con thấy rất vui khi được cùng các bạn ở trên thôn xuống điểm trường chính vui hội. Chúng con cũng rất mừng vì năm nào cũng được xem múa lân và xem các bạn biểu diễn văn nghệ”.

Các em nhỏ thích thú thi trưng bày mâm cỗ. Ảnh: THIỆN TÙNG

Theo thầy giáo Nguyễn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, ngày hội là dịp tạo không gian sinh hoạt tập thể bổ ích, mang đến cho học sinh những trải nghiệm gần gũi, vui tươi sau giờ học căng thẳng.

“Thông qua các hoạt động Trung thu, nhà trường mong muốn giáo dục học sinh về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo môi trường để các em trải nghiệm, phát huy năng lực hợp tác và làm việc nhóm”, thầy Thanh cho biết.

Trung thu năm nay càng thêm đặc biệt với các bạn nhỏ ở Trà Tập khi có những người bạn từ miền xuôi ghé thăm. Các anh chị đoàn viên, thanh niên phường Tam Kỳ đã vượt hàng trăm cây số, mang theo bánh kẹo, đèn lồng cùng những phần quà ý nghĩa dành tặng các em.

Không chỉ trao quà, đoàn còn tổ chức vui chơi, giao lưu và sẻ chia không khí ấm áp của đêm rằm với các em nhỏ vùng cao. Khoảng cách địa lý như được thu hẹp bằng những món quà giản dị, những nụ cười và sự đồng cảm. Với trẻ em nơi đây, một chiếc đèn lồng, một phần quà hay đơn giản là những giây phút vui đùa cùng các anh chị cũng đủ làm nên một mùa Trung thu đáng nhớ.

Anh Trương Đức Long, Bí thư Đoàn phường Tam Kỳ, chia sẻ rằng với tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng, đoàn mong muốn gửi gắm tình cảm chân thành, ấm áp qua từng phần quà đến với thiếu nhi vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.

“Với trẻ em, một chiếc đèn lồng, hộp bánh hay phần quà có thể chỉ mang lại niềm vui trong chốc lát. Nhưng phía sau món quà ấy là sự quan tâm, yêu thương mà các em sẽ mang theo làm hành trang trong suốt hành trình khôn lớn”, anh Long bày tỏ.

Một mùa Trung thu nữa lại về với trẻ em vùng cao. Có thể với nhiều em, những chiếc bánh, chiếc đèn lồng rồi sẽ lùi vào ký ức. Nhưng điều còn đọng lại mãi có lẽ là cảm giác ấm áp khi được quan tâm, sẻ chia.