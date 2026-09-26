Phường Mỹ Tho: Tổ chức 'Đêm hội Trăng rằm' tại Di tích Nhà Bạch Công Tử

Nhiều tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Trong không khí vui tươi, ấm áp của Tết Trung thu, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Chương trình được tổ chức tại Di tích Nhà Bạch Công Tử, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi ý nghĩa cho các em.

Lãnh đạo phường Mỹ Tho trao quà trung thu cho học sinh trên địa bàn.

Dịp này, phường Mỹ Tho dành tặng quà trung thu cho 243 trẻ em trên địa bàn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các em có một mùa trung thu vui tươi, đầm ấm.

Trao quà trung thu cho học sinh trên địa bàn.

Chương trình có sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của địa phương đối với thế hệ măng non.