Muôn sắc lồng đèn thắp sáng mùa trăng.
Tối 25/9, UBND phường Hàm Rồng tổ chức Chương trình Đêm hội trăng rằm và Hội thi “Đèn ông sao, đèn lồng truyền thống và sáng tạo” Tết Trung thu năm 2026. Hoạt động diễn ra sôi nổi tại khuôn viên Dự án Heragon City, thu hút đông đảo Nhân dân và các em thiếu nhi tham gia.
Chương trình mở màn rộn rã với tiếng trống hội, màn múa lân đặc sắc cùng các tiết mục văn nghệ vui tươi do các em thiếu nhi biểu diễn.
Tại đêm hội, các đại biểu cùng các em nhỏ đã lắng nghe Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng cả nước, cảm nhận trọn vẹn sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội dành cho thế hệ tương lai.
Dịp này, cấp ủy, chính quyền phường Hàm Rồng phối hợp cùng đơn vị phát triển dự án Heragon City đã trao tặng 46 phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Những phần quà không chỉ mang lại niềm vui đêm rằm, mà còn là nguồn động viên thiết thực giúp các em vững bước tới trường.
Tâm điểm của đêm hội là phần diễu hành và thi tài giữa các mô hình đèn lồng, đèn ông sao đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Nhiều mô hình được người dân và các em nhỏ chuẩn bị công phu, khéo léo kết hợp giữa nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống và sự sáng tạo hiện đại, tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, mang lại không khí Trung thu rộn ràng, ấm áp cho đông đảo người dân địa phương.
Một số hình ảnh tại Đêm hội:
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/muon-sac-long-den-thap-sang-mua-trang-303160.htm