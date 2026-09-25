Muôn sắc lồng đèn thắp sáng mùa trăng.

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi mở màn đêm hội.

Chương trình mở màn rộn rã với tiếng trống hội, màn múa lân đặc sắc cùng các tiết mục văn nghệ vui tươi do các em thiếu nhi biểu diễn.

Tại đêm hội, các đại biểu cùng các em nhỏ đã lắng nghe Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng cả nước, cảm nhận trọn vẹn sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội dành cho thế hệ tương lai.

Lãnh đạo phường Hàm Rồng và các đại biểu dự cùng các em thiếu nhi.

Dịp này, cấp ủy, chính quyền phường Hàm Rồng phối hợp cùng đơn vị phát triển dự án Heragon City đã trao tặng 46 phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Những phần quà không chỉ mang lại niềm vui đêm rằm, mà còn là nguồn động viên thiết thực giúp các em vững bước tới trường.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tâm điểm của đêm hội là phần diễu hành và thi tài giữa các mô hình đèn lồng, đèn ông sao đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Nhiều mô hình được người dân và các em nhỏ chuẩn bị công phu, khéo léo kết hợp giữa nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống và sự sáng tạo hiện đại, tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, mang lại không khí Trung thu rộn ràng, ấm áp cho đông đảo người dân địa phương.

Một số hình ảnh tại Đêm hội:

Đông đảo người dân háo hức theo dõi các hoạt động trong đêm hội.

Mô hình đèn ông sao cỡ lớn của tổ dân phố Hạc Oa diễu hành qua khu vực sân khấu.

Đội rước đèn lồng kéo quân cùng tiếng trống rộn rã của tổ dân phố Bà Triệu.

Nhiều mô hình đèn lồng kích thước lớn được tạo hình công phu, bắt mắt.

Nụ cười rạng rỡ của em nhỏ trong ngày Tết trung thu