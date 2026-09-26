Để du lịch bứt phá

Thu hút du khách bằng sản phẩm du lịch khác biệt

Những ngày này, các thành viên Hợp tác xã (HTX) Du lịch nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh tất bật chuẩn bị đón khách trở lại với “Khe Sanh Coffee tour” mùa mới, nhân dịp kỷ niệm sự kiện 100 năm cây cà phê Khe Sanh bén rễ trên vùng đất này. Dù mới triển khai đến mùa thứ ba, tour trải nghiệm này đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch bổ trợ hấp dẫn du khách trong, ngoài tỉnh và cả khách quốc tế, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái dịch vụ.

Tham gia hành trình, du khách có một ngày làm nông dân thực thụ khi được tham quan những vườn cà phê chín mọng, trực tiếp tham gia các công đoạn từ phơi hạt, rang, xay đến tự tay pha chế và thưởng thức một ly cà phê đậm đà theo sở thích riêng.

Chị Trần Nhữ Hoa, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh hào hứng chia sẻ: “Ấn tượng nhất với tôi là cách làm du lịch gắn liền với câu chuyện văn hóa bản địa. Không chỉ được tự tay trải nghiệm quy trình sản xuất cà phê chuyên nghiệp, chúng tôi còn có cơ hội giao lưu, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử và đời sống gắn bó lâu đời của đồng bào các dân tộc nơi đây”.

Vẻ đẹp hùng vĩ của thác Tà Puồng, xã Hướng Lập - Ảnh: T.T

Giám đốc HTX Du lịch nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh Trần Thái Thiên cho biết: “Chúng tôi đã cho ra mắt website khesanhcoffeetour.vn để hỗ trợ du khách tìm hiểu thông tin, đăng ký và thanh toán trực tuyến thuận tiện, làm mới kênh fanpage.

Đặc biệt, lộ trình tham quan năm nay được kết nối từ các vườn cà phê đặc sản, xưởng sơ chế, nhà máy rang xay của các đơn vị như HTX Nông sản Khe Sanh, Cà phê Tà Cơn, Cà phê Hải đến điểm nhấn văn hóa tại làng du lịch cộng đồng Ta Ri. Với sự chuẩn bị bài bản, Khe Sanh Coffee tour kỳ vọng tiếp tục là là điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách”.

Trong định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc phát triển các sản phẩm linh hoạt và hệ sinh thái bổ trợ đang là hướng đi hiệu quả. Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Trị ước đạt 9.398.600 lượt, tăng 11,67% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa ước đạt 8.973.100 lượt (tăng 11,63%); khách quốc tế ước đạt 425.500 lượt (tăng 12,47%).

Không gian địa lý mới cũng tạo điều kiện phân vùng và liên kết các sản phẩm du lịch đô thị gắn với kinh tế ban đêm. Để khắc phục tính mùa vụ, ngành du lịch định hướng quy hoạch lại các chuỗi tổ hợp dịch vụ quy mô lớn, gắn kết kinh tế đêm với các hoạt động văn hóa-nghệ thuật nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, hạ tầng ngày càng đồng bộ giúp loại hình du lịch hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng liên kết hiệu quả với chuỗi resort ven biển từ Nhật Lệ, Bảo Ninh cho đến Cửa Tùng, Cửa Việt. Ngoài ra, du lịch tâm linh với hành trình tri ân qua hệ thống di tích lịch sử phong phú như Hang Tám thanh niên xung phong, Bến phà Long Đại, Thành Cổ Quảng Trị, các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 hay địa đạo Vịnh Mốc... cũng là một trong những thế mạnh của địa phương để khai thác hiệu quả.

Đẩy mạnh xúc tiến du lịch

Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 của tỉnh là tăng cường tổ chức không gian phát triển biển-rừng-biên giới theo hướng tích hợp hiệu quả, nỗ lực xây dựng và phát triển du lịch dựa trên những lợi thế đặc sắc về hệ thống hang động, cảnh sắc thiên nhiên, biển và chiều sâu lịch sử-văn hóa, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn liền với lợi thế về di sản, thiên nhiên, biển, rừng và văn hóa cộng đồng. Ngành đã chủ động xây dựng các chương trình kích cầu, đưa vào khai thác nhiều sản phẩm mới như đường bay Đồng Hới-Cam Ranh và tuyến tàu du lịch “Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh đề xuất khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Ma Coong ở xã Thượng Trạch”, đề xuất thực hiện đề án khai thác tạm thời dịch vụ du lịch trải nghiệm tại dự án Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ…

Ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng chính là chìa khóa mở ra dư địa phát triển bền vững nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa riêng có. Để các điểm đến không còn cảnh đón khách theo mùa mà có thể giữ chân du khách quanh năm, tỉnh đang tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chú trọng hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa-lịch sử gắn kết với lễ hội, nghệ thuật dân gian và xây dựng các điểm du lịch văn hóa tộc người, qua đó vừa bảo tồn bản sắc, vừa bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới”.

Thời gian tới ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục rà soát, nâng cấp hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, đồng thời tăng cường quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, qua đó, từng bước khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực phục vụ, hướng tới xây dựng Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện.