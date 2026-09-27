Trong vườn cũ
ĐNCT - Bên em mùa thu trở lạikhông vàng chiều nhớ bâng khuângsách cũ hoa khô từ ấyđâu rồi thoáng nét hương bay.
Mà như ngại lòng không tiếng
mùa thu gió lặng cùng em
con bướm lạc chi ngoài nội
trời cao, xanh vẫn muôn đời.
Vườn rộng mùi hương đi vắng
gương mờ nhớ trán ai xa
chậm bên mùa thu cửa gió
còn rơi đôi cánh hoa mờ.
Không buồn, sao thoáng không dưng
yên tĩnh màu mây trên sóng
chiều trở nghiêng tìm sợi nắng
tình em vườn cũ mùa thu.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trong-vuon-cu-3353313.html