Trong vườn cũ

Mà như ngại lòng không tiếng

mùa thu gió lặng cùng em

con bướm lạc chi ngoài nội

trời cao, xanh vẫn muôn đời.

Vườn rộng mùi hương đi vắng

gương mờ nhớ trán ai xa

chậm bên mùa thu cửa gió

còn rơi đôi cánh hoa mờ.

Không buồn, sao thoáng không dưng

yên tĩnh màu mây trên sóng

chiều trở nghiêng tìm sợi nắng

tình em vườn cũ mùa thu.