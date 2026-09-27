Người Việt trẻ mở lối sáng tạo tại kinh đô thời trang Milan

Đây là lần đầu một sự kiện thời trang quốc tế tại Milan được thực hiện hoàn toàn bởi những người Việt trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Italy và nhiều quốc gia châu Âu.

Cộng đồng trở thành một ê-kíp sáng tạo

Để một bộ sưu tập xuất hiện trên sàn diễn tại Milan, những người trẻ Việt đã cùng nhau đảm nhiệm nhiều phần việc phía sau sân khấu.

Thành viên tham gia chương trình đến từ Pháp, Bỉ, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, CH Czech, nhiều thành phố của Italy và Việt Nam, cùng phụ trách các khâu sản xuất, truyền thông, hình ảnh, hậu cần và kỹ thuật.

Thiết kế được giới thiệu tại Milan. (Nguồn: La Trịnh)

Với một ê-kíp trẻ, thách thức không chỉ nằm ở việc tổ chức một show thời trang tại một trong những trung tâm thời trang lớn của thế giới. Họ phải tự xử lý các vấn đề về ngôn ngữ, kinh phí, nhân lực, thủ tục pháp lý, đàm phán với đối tác địa phương, đồng thời phối hợp âm thanh, ánh sáng, trang điểm và người mẫu.

Từ ý tưởng ban đầu, chị Hiền Thảo, Giám đốc sản xuất chương trình, cùng ê-kíp đã kết nối cộng đồng người Việt ở hơn 20 quốc gia châu Âu để hình thành một dự án chung.

Với chị Thái Mỹ, thành viên ban tổ chức, ý nghĩa của chương trình còn nằm ở cơ hội giới thiệu hình ảnh, văn hóa và tài năng Việt Nam tới bạn bè quốc tế ngay trước thềm Tuần lễ thời trang Milan.

Những thiết kế được giới thiệu tại Milan không chỉ là sản phẩm của một nhà thiết kế. Phía sau sàn diễn là sự tham gia của một mạng lưới người Việt trẻ đang sống tại nhiều quốc gia, cùng đóng góp công sức và chuyên môn để tạo nên một sự kiện mang dấu ấn Việt Nam.

Gặp gỡ giữa các thế hệ người Việt

Một điểm đáng chú ý của GODS WITHIN HER là sự hiện diện của nhiều thế hệ người Việt tại châu Âu. Từ Anh, chị Vũ Thị Thu Huyền có mặt tại Milan sau một tháng tham gia các hoạt động văn hóa tại châu Âu. Chị ấn tượng trước sự năng động, tự nhiên và chuyên nghiệp của ê-kíp trẻ, đồng thời mong muốn những bộ sưu tập tiếp theo có thể được giới thiệu tại London.

Từ Madrid, chị Vera Hằng đưa con trai và con gái đang ở tuổi trưởng thành tới dự chương trình. Chị bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi mạnh dạn tham gia lĩnh vực sáng tạo, với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn có kinh nghiệm.

Trong khán phòng còn có ông Quốc Chính, thuộc thế hệ người Việt đầu tiên đến Italy và đã gắn bó với đất nước này khoảng 50 năm cùng người vợ Italy.

Với ông, chương trình cho thấy sức sống của cộng đồng người Việt qua nhiều thế hệ. Những người trẻ đang chủ động thực hiện các dự án sáng tạo của riêng mình, đồng thời vẫn nhận được sự ủng hộ từ thế hệ đi trước.

Không gian của chương trình cũng được mở rộng qua ẩm thực. Bên cạnh các thiết kế của La Trịnh là những món ăn Việt được giới thiệu cùng vang Italy. Một số khách Italy lần đầu tiếp cận thời trang và ẩm thực Việt tại chương trình bày tỏ sự bất ngờ trước những sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ.

Nguyễn Minh Quân, sinh viên ngành Quản trị và Kinh tế quốc tế tại Đại học Bocconi ở Milan, cho biết các bạn Italy của anh đặc biệt chú ý đến sự độc đáo của bộ sưu tập và lần đầu có cơ hội khám phá thời trang Việt trong một không gian quốc tế.

Những người trẻ Việt đang tạo thêm những không gian để sáng tạo, kết nối cộng đồng. (Nguồn: La Trịnh)

Với Namie Trịnh và La Trịnh, GODS WITHIN HER là bước khởi đầu cho hành trình đưa những sáng tạo Việt đến gần hơn với công chúng châu Âu. Đầu tháng 9, La Trịnh cũng hợp tác với Cinexia Productions tại Praha trong một dự án điện ảnh, hướng tới giới thiệu những câu chuyện và sáng tạo Việt Nam tại châu Âu.

Từ một show diễn ở Milan, những người trẻ Việt đang tạo thêm những không gian để sáng tạo, kết nối cộng đồng và giới thiệu các sản phẩm văn hóa Việt trong môi trường quốc tế.

(theo TTXVN)