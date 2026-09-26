Trao giải Hội thi Thanh thiếu niên tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh An Giang

Bà Lê Thị Phà Ca, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất cho phường Châu Đốc

Hội thi diễn ra từ ngày 23 đến 26.9, sau những ngày tranh tài sôi nổi, Hội thi Thanh thiếu niên tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh An Giang lần thứ IV - năm 2026, với chủ đề “Sách - Tri thức - Vững bước tương lai”, đã khép lại với nhiều dấu ấn, góp phần lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc trong thanh thiếu niên.

Hội thi quy tụ 30 đội đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Với sự chuẩn bị công phu, các đội đã mang đến nhiều chương trình đa dạng, sinh động, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, khả năng thuyết trình, diễn đạt và cảm thụ sách của các em.

Điểm nổi bật của Hội thi là các đội không chỉ giới thiệu nội dung, giá trị của những cuốn sách mà còn sáng tạo trong hình thức thể hiện như sân khấu hóa tác phẩm, hóa thân thành nhân vật, đối thoại cùng nhân vật và liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Qua đó, những thông điệp về lịch sử, văn hóa, quê hương, đất nước, kỹ năng sống và trách nhiệm của thế hệ trẻ được chuyển tải gần gũi, hấp dẫ.

Ban Tổ chức trao giải khuyến thích cho các đội tham gia Hội thi

Kết quả, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất cho phường Châu Đốc; 2 giải Nhì cho phường Tịnh Biên và xã Chợ Mới; 3 giải Ba cho xã Mỹ Đức, xã An Châu và xã Vĩnh An. Có 24 đội đạt giải Khuyến khích theo quyết định của Ban Tổ chức.

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức còn trao các giải chuyên đề, gồm: “Dấu ấn từ trang sách” ấn tượng nhất cho xã Tri Tôn; “Nhân vật bước ra từ trang sách” xuất sắc nhất cho xã Nhơn Mỹ; “Đối thoại cùng nhân vật” ấn tượng nhất cho phường Long Phú; “Tri thức vững bước tương lai” sáng tạo nhất cho xã Giồng Riềng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Giám đốc Thư viện tỉnh An Giang trao giải chuyên đề

Hội thi là dịp để thanh thiếu niên thể hiện niềm say mê sách, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn. Mỗi phần trình diễn không chỉ mang đến những câu chuyện, giá trị ý nghĩa từ sách mà còn góp phần khơi dậy tinh thần học tập, khám phá và sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Hội thi khép lại, nhưng hành trình lan tỏa văn hóa đọc tiếp tục được nối dài. Từ những trang sách, thanh thiếu niên có thêm cơ hội khám phá tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành những ước mơ đẹp và từng bước hoàn thiện bản thân.

Xã Giồng Riềng đạt giải Nhất chuyên đề sáng tạo “Tri thức vững bước tương lai”

Qua Hội thi, sách tiếp tục được khẳng định là người bạn đồng hành trong học tập và trưởng thành của thanh thiếu niên; đồng thời góp phần đưa văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng trong nhà trường, gia đình và cộng đồng.