Thông điệp ý nghĩa đó được Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) Lê Quang Tự Do ví von bằng hình ảnh “trồng hoa” trên không gian mạng.

Và tinh thần ấy được ông gửi gắm qua cuộc thi sáng tạo nội dung “Sống rực rỡ” trong khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026.

“Sống rực rỡ” không nằm ở những điều lớn lao hay ánh hào quang nổi tiếng. Như chia sẻ của travel blogger Khoai lang thang - Đại sứ chiến dịch, “rực rỡ” đôi khi đơn giản là được sống với đam mê, theo đuổi ước mơ và mang lại giá trị cho cộng đồng.

Đất nước của chúng ta còn rất nhiều câu chuyện đẹp chưa được kể hết. Một chuyến về quê, hành trình của người trẻ lập nghiệp hay một góc nhìn ấm áp về tình người giữa đời thường... khi được ghi lại bằng sự chân thành, những điều bình dị ấy cũng có thể trở thành câu chuyện được nhiều người quan tâm.

Với người trong cuộc, một người thợ giữ nghề qua nhiều năm, một món ăn được làm theo cách riêng của mỗi vùng quê, một người bán hàng đã gắn bó với khu chợ suốt mấy chục năm... là hình ảnh quen thuộc diễn ra mỗi ngày. Nhưng với người chưa từng biết, lại là một câu chuyện mới. Khoảng cách giữa “quen thuộc” và “mới mẻ” ấy chỉ chờ một người cầm máy hay cầm bút bước tới.

Không phải nội dung tốt nào cũng trở thành hiện tượng ngay tức thì. Tuy nhiên, khi người tạo nội dung chịu khó kể những điều có giá trị, còn người dùng biết chọn lọc trước khi đọc và chia sẻ thì dòng thông tin mỗi ngày sẽ có thêm những câu chuyện đáng tin, đáng nhớ.