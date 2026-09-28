Xử lý 12 thanh niên sau clip vi phạm giao thông đăng tải trên mạng xã hội

Nhóm thanh niên bị xử lý. (Ảnh: CATQ)

Ngày 28/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an các xã xác minh, làm rõ nhóm thanh niên có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 3B, qua địa bàn xã Yên Nguyên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn clip do nhóm thanh niên tự quay và đăng tải, ghi lại quá trình điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông với nhiều hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển trên Quốc lộ 3B qua xã Yên Nguyên, nhóm này có lời lẽ khiêu khích, kích động đối với một nhóm thanh niên trên địa bàn xã khác. Những hình ảnh sau đó được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các xã lân cận tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định 12 trường hợp có liên quan.

Quá trình làm việc, Công an xác định các trường hợp trên có nhiều lỗi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, một số trường hợp từ 14 đến 18 tuổi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm; chở 2 người trên xe.

Ngoài ra, có phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái, không gắn biển số và có trường hợp che, dán lên số của biển số xe.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh niên thừa nhận các hành vi vi phạm. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp trong độ tuổi học sinh, lực lượng chức năng đồng thời thông báo đến nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.