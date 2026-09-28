TP.Đà Nẵng: Chùa Hòa Thọ ra mắt mô hình bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp tại địa phương

Đại đức Thích Hải Trí, trụ trì chùa Hòa Thọ phát biểu tại chương trình

Theo đó, mô hình "Đạo hữu chùa Hòa Thọ vì môi trường xanh - sạch - đẹp" tham gia bảo vệ môi trường nhằm phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, Tăng Ni, Phật tử trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Cẩm Lệ xanh - sạch - đẹp”.

Tham dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo các cơ quan phường Cẩm Lệ; cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử chùa Hòa Thọ.

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường công bố quyết định thành lập mô hình, với Ban Chủ nhiệm gồm 7 thành viên là chư Tăng và Phật tử chùa Hòa Thọ, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Phật tử và nhân dân cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Đại đức Thích Hải Trí, trụ trì chùa Hòa Thọ cho biết, để mô hình đi vào thực chất, đại diện chùa Hòa Thọ, Ban Chủ nhiệm và các thành viên đã ký cam kết thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường. Trong đó, thực hiện nghiêm việc thu gom, xử lý rác thải; không vứt vật cúng, rác thải ra đường và khu vực công cộng; khi đốt vàng mã phải sử dụng dụng cụ, thùng chứa phù hợp, hạn chế phát tán tro bụi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đặc biệt, mô hình phấn đấu 100% hộ gia đình tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” tại khu dân cư; cùng xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng thùng đựng rác cho Ban Chủ nhiệm mô hình, hỗ trợ công tác thu gom, phân loại rác thải và duy trì cảnh quan môi trường.

Ban Tổ chức trao tặng thùng đựng rác cho Ban Chủ nhiệm mô hình

Cũng tại chương trình, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường thông tin về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, phường; đồng thời phổ biến những nội dung trọng tâm để cộng đồng dân cư thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Trung Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Cẩm Lệ cho biết, thông qua mô hình, vai trò của các cơ sở tôn giáo trong vận động tín đồ và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường tiếp tục được phát huy, góp phần hình thành nếp sống văn minh và xây dựng phường Cẩm Lệ xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống.