'Kết nối miền Di sản' bằng tàu du lịch cao cấp

Tham gia chương trình có khoảng 140 đại biểu gồm lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch và cơ quan báo chí.

Nghi thức đón chuyến tàu tại Ga Ninh Bình diễn ra long trọng. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Chương trình là dịp để các đại biểu trực tiếp trải nghiệm dịch vụ trên tàu, đánh giá khả năng kết nối từ ga Ninh Bình tới các khu, điểm du lịch, đồng thời trao đổi, đề xuất phương án xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch đường sắt gắn với các điểm đến của Ninh Bình.

Đoàn tàu được nghiên cứu, tổ chức theo hướng cao cấp, tiện nghi và giàu trải nghiệm, gồm các toa khách cao cấp và toa nhà hàng. Sản phẩm đang được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để hướng tới khả năng phục vụ du khách thường xuyên, hằng ngày theo cả hai chiều Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại. Việc kết hợp vận chuyển, dịch vụ, ẩm thực và không gian trải nghiệm trên tàu được kỳ vọng tạo nên một hành trình du lịch liền mạch, trong đó trải nghiệm của du khách bắt đầu ngay từ khi rời Hà Nội.

Nghi thức đón chuyến tàu tại Ga Ninh Bình diễn ra long trọng. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Sau khi đến ga Ninh Bình, đoàn sẽ tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích tại tỉnh như không gian văn hóa Mường ở Thung Ui, Cố đô Hoa Lư và Tuyệt Tịnh Cốc. Dự kiến, thời gian tới, ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình sẽ lồng ghép nhiều tour, tuyến phù hợp để mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất.

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, là địa phương nằm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và có kết nối trực tiếp với Hà Nội, Ninh Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm du lịch đường sắt. Tỉnh có hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động cùng hệ thống làng nghề, điểm du lịch sinh thái, văn hóa và các không gian trải nghiệm đặc trưng.

Từ ga Ninh Bình, du khách có thể thuận tiện tiếp tục hành trình khám phá các điểm đến, qua đó, mở rộng khả năng xây dựng chương trình du lịch trong ngày, nghỉ cuối tuần hoặc lưu trú dài ngày.

Các đại biểu hào hứng với loại hình du lịch trải nghiệm cao cấp bằng tàu hỏa. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Với chủ đề "Kết nối miền Di sản", hành trình Hà Nội - Ninh Bình không chỉ kết nối hai điểm đến mà còn hướng tới kết nối hai không gian di sản, văn hóa và cảnh quan. Từ những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội đến không gian di sản, thiên nhiên và đời sống bản địa của Ninh Bình, chuyến tàu tạo nên hành trình thống nhất, trong đó, phương tiện di chuyển đồng thời trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Chương trình trải nghiệm tạo cơ hội để cơ quan quản lý du lịch, ngành đường sắt và các doanh nghiệp lữ hành đánh giá trực tiếp toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ thời gian và chất lượng vận hành, dịch vụ trên tàu đến khả năng kết nối giữa ga Ninh Bình với các khu, điểm du lịch. Đây là cơ sở thực tiễn để các bên tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, xây dựng các chương trình tour phù hợp, tăng cường liên kết giữa đường sắt - lữ hành - điểm đến và đẩy mạnh quảng bá hành trình "Hà Nội - Ninh Bình, hành trình qua các miền di sản".

Loại hình du lịch mới đem lại nhiều kỳ vọng cho du lịch Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Việc nghiên cứu và đưa vào khai thác sản phẩm tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận điểm đến, nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng sức hấp dẫn của hành trình du lịch giữa Hà Nội và Ninh Bình. Sản phẩm mở ra hướng phát triển mới cho du lịch đường sắt theo hướng kết hợp giữa giao thông, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm, góp phần thúc đẩy du lịch xanh, thuận tiện và bền vững.